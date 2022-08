De vrouw die de Cerclespelers lekker en verstandig laat eten

Lara Steenwegen (34) uit Deinze is sportdiëtiste en begon er haar eigen CrossFitt. Via die weg vonden Cercle Brugge en Lara elkaar. Op 1 juni volgde ze Charlotte Hoeman op. Ze zorgt alvast op trainingsdagen voor het ontbijt en de lunch.

Het is de bedoeling dat ze dat ook op wedstrijddagen doet, als groen-zwart thuis speelt. “In principe hebben we een systeem waarin alles van drinks en snacks al klaar is. Het is dan niet per se nodig, maar ik vind het leuk om erbij te zijn.”

Lara start om acht uur met het ontbijt. Ze zorgt ervoor dat alles klaarstaat en dat alle nodige ingrediënten zoals koolhydraten, proteïnen en dergelijke uitgestald staan. “Tijdens het ontbijt heb ik meestal individuele gesprekken met de spelers, en doe ik vaak huidplooimetingen. Dat wordt van dichtbij opgevolgd. Tijdens de training heb ik dan wat tijd voor praktische zaken, zoals het menu regelen voor de hele week, en alle aankopen van voeding; ik bereid ook lessen voor, want ik geef de spelers sinds dit jaar ook educatie. Nu ben ik bezig rond hydratatie. Zo leren ze elke dag wel iets bij over voeding.”

Daarna bepaalt Lara de lunch voor ’s middags. “Ik sta hen dan bij om tips te geven over wat ze best eten, afhankelijk van een zware of een lichte trainingsdag.”

Dinsdag, bijvoorbeeld, was de lunch Aziatisch getint, met een optie vis of vlees. “Er zijn altijd verschillende groenten – ook rauwkost, omdat er spelers zijn die dat liever lusten. Afhankelijk van een zware training of hoe dicht ze bij een wedstrijddag zijn, worden dat volkoren koolhydraten of witte koolhydraten. Dat wordt in die zin aangepast.”

Pasta

De spelers hebben soms ook zelf suggesties. “In het begin van het seizoen heb ik hen dat gevraagd, wat ze graag eten, en ik probeer in die zin het menu samen te stellen. Ik merk wel dat de meesten liever vlees eten, tenzij er scampi’s zijn, of zalm. Dat heeft succes. Voor het overige? Pasta! Als het lasagne of zo is, schuiven ze goed aan”, lacht Lara. (ACR)