De Vereniging versterkt zich met Braziliaanse spits Felipe Augusto en Belgische middenvelder Noah De Ridder

Cercle Brugge en het Braziliaanse Corinthians vonden een akkoord met betrekking tot de definitieve overgang van Felipe Augusto (19). Naast Felipe Augusto verzekerde Cercle zich ook van de komst van Noah De Ridder.

Technisch directeur Rembert Vromant is erg opgetogen met de komst van de Braziliaanse aanvaller: “Felipe Augusto is een linksvoetige, balvaste spits die ook over de nodige beweeglijkheid en snelheid beschikt. Hij kan perfect worden afgewisseld met Denkey of zelfs samen worden ingezet.”

Extra mogelijkheden

Felipe Augusto speelde al 52 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 11 goals. Bij Cercle moet hij zorgen voor extra mogelijkheden in de spits maar zal hij ook de tijd en de ruimte krijgen om zich aan te passen, verder te ontwikkelen én te groeien. “De stap naar Cercle en naar Europa kan op geen beter moment komen voor Felipe”, aldus Rembert Vromant. “Ondanks z’n jonge leeftijd speelde hij al heel wat wedstrijden op het hoogste niveau en dat bovendien bij Corinthians, een topploeg uit Brazilië die bekend staat voor z’n opleiding.”

Duidelijke filosofie

“Het feit dat Cercle in staat is om een type spits zoals Felipe Augusto te halen toont aan hoe onze Vereniging gegroeid is in het succesvol opleiden van spelers”, aldus Vromant. “Dat is namelijk waar Cercle voor staat: een ontwikkelingsplatform zijn voor jonge spelers en dat met een duidelijke filosofie.”

De Braziliaanse centrumspits (1,87m) ondertekende een contract voor 4,5 seizoenen bij Cercle, tot juni 2028. Felipe Augusto zal aansluiten bij de groep van zodra alle administratieve zaken zijn afgerond.

Middenvelder

Er is nog een inkomende transfer. Noah De Ridder maakt de overstap van Jong KAA Gent naar Cercle Brugge. De 20-jarige middenvelder tekende een contract tot 30 juni 2024 bij Groen-Zwart, met optie voor een bijkomend jaar.

Noah De Ridder doorliep alle jeugdreeksen van AA Gent en maakte vorig seizoen tegen Zulte-Waregem z’n debuut voor de hoofdmacht van de Buffalo’s.

Jong Cercle

Dit seizoen zal de rechtsvoetige De Ridder vooral uitkomen voor Jong Cercle. Trainen zal het voormalige jeugdinternational vaak doen met de A-kern van Groen-Zwart. Komende week trekt Noah ook mee met de eerste ploeg op stage naar Monaco.