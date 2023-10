De spits en de coach, geen sprookje: Haalt Glen De Boeck vijf jaar na clash nog het beste uit Felipe Avenatti?

Vijf jaar geleden veegde toenmalig KVK-coach Glen De Boeck voor een volle kleedkamer zijn Uruguayaanse targetman Felipe Avenatti de mantel uit. Had ik niet mogen doen, zegt hij nu. Maar bij zijn rentree als coach liet De Boeck Avenatti tegen Cercle uit de selectie, en tegen Westerlo haalde hij hem na 68 minuten van het veld. Komt het nog goed tussen die twee?

Dat was toch wel heel opmerkelijk: nog voor hij één training geleid had, besliste Glen De Boeck dat Felipe Avenatti tegen Cercle niet in de wedstrijdselectie thuishoorde. Was de Uruguayaan in een depressie verzeild geraakt toen hij had vernomen wie de opvolger van Edward Still was? Wou de nieuwe coach hem een trap onder de kont geven?

“Het was een bewuste keuze”, verklaarde De Boeck in Het Laatste Nieuws. “Als ik naar de laatste statistieken van Felipe kijk, dan zie ik een Felipe die ik heb gekend in mijn periode hier. Toen was de samenwerking niet ideaal. Dat lag volgens mij veel meer aan hem dan aan mij. Ik zal een gesprek met hem aangaan. Het zal aan Felipe zijn om duidelijk te maken wat hij zelf met zijn carrière wil. Het is een jongen met heel veel kwaliteiten, maar talent alleen is niet genoeg.”

Wat was er tussen De Boeck en Avenatti gebeurd, in die vijf maanden dat ze vijf jaar geleden in Kortrijk samenwerkten?

Dagdromen

Avenatti werd eind augustus 2018 van Bologna gehuurd. Hij mocht meteen starten, in Charleroi, en scoorde. De week erna, tegen Genk, werd hij na 68 minuten vervangen, en bij de volgende wedstrijd zat hij in de tribune. De Boeck vond dat hij niet hard genoeg werkte. De atypische targetman, een brave reus met fluwelen voeten, viel op het veld wel eens te betrappen op dagdromen of op een te energiezuinige inzet. De Boeck werd hoorndol van hem. Na een invalbeurt tegen Standard pakte hij hem voor een volle kleedkamer verbaal hard aan. Vier dagen later werd De Boeck ontslagen.

“Avenatti gaf niet de indruk met veel goesting naar Kortrijk te zijn gekomen”, vertelde De Boeck daarover later. “Elke dag kwam hij binnen alsof hij naar de gevangenis moest, schoorvoetend, één minuut voor negen of één minuut erna. Mentaal was hij niet klaar voor België. Ik praatte er enkele keren met hem over en hij begreep mij wel, maar deed er niks mee. Uiteindelijk zijn we gebotst. Ik weet nog dat ik tegen hem zei: ‘Jij bent het soort speler door wie een trainer ontslagen kan worden.’ Hij bewoog niet tijdens die invalbeurt! Hoe dan ook, ik had die jongen niet zo mogen aanpakken terwijl iedereen erbij was. Het gebeurde uit frustratie, omdat hij mij in de steek liet. Wat ik bij hem miste, was de drive om beter te worden, de wil om zichzelf pijn te doen, om elke dag weer de beste Avenatti te willen zijn.”

Onder De Boecks opvolger Yves Vanderhaeghe bloeide Avenatti open. Daarvoor gebruikte de nieuwe coach positieve psychologie: zijn welbevinden boosten, zijn sterke kanten benadrukken, en hem laten doen wat hij het best kan.

De manier waarop

“Ik wil De Boeck niet bekritiseren, want hij wou echt wel het beste voor mij”, zei Avenatti toen daarover. “Maar de manier waarop hij dat deed, was voor mij niet de beste. Ik denk dat vooral dat het probleem was. Onder Vanderhaeghe heb ik niet het gevoel dat, als ik een fout maak, hij mij daarop zal pakken. Ook hij kan agressief zijn, maar dan om te motiveren. Nu speel ik bevrijd. Voor mij is dat heel belangrijk. De vorige coach sprak veel tegen mij over dingen die ik niet goed deed. Dan ga je daarin mee, begint dat in je hoofd te spelen, en op den duur sloeg ik tilt.”

Avenatti scoorde na de trainerswissel nog twaalf keer, sloot het seizoen af met vijftien doelpunten, en verhuisde naar Standard. Maar dat bleek geen opstapje naar zijn droomcompetitie: de Premier League. Na een weinig succesvolle periode bij de Rouches en even matige uitleenbeurten aan Antwerp, Union en Beerschot, belandde hij weer in Kortrijk.

“Ik had een goed gesprek met Felipe en ik zag goede dingen op training”, zei De Boeck vorige vrijdag. “Dat laat het beste vermoeden voor de toekomst.” ‘s Anderendaags bracht hij de speler in Westerlo aan de aftrap en haalde hij hem na 68 minuten weer van het veld.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.