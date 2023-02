De soap van het Brugs stadiondossier

Het Brugs stadiondossier is een heuse soap, die al sedert 2006 aansleept. En het einde is nog niet in zicht, aangezien de raad voor vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning, die Vlaanderen aan Club Brugge verleend had, vernietigd heeft. Zoals het er nu naar uitziet, zullen Club en Cercle in 2025 nog in een verkrot Olympia spelen en de vijftigste verjaardag van hun gehavende voetbaltempel kunnen ‘vieren’.

2006

In 2006 raken de plannen van Club Brugge bekend voor een nieuw multifunctioneel stadion, inclusief winkelcentrum. Club werkt daarvoor samen met een projectontwikkelaar Uplace van voorzitter Bart Verhaeghe. Het nieuwe stadion zou in Loppem gerealiseerd worden, tussen de autosnelweg E40 en de spoorlijn.

De plannen lokken meteen protest uit bij het Zedelgems gemeentebestuur en de bewoners van Loppem. Ook de Brugse handelaars zien zo’n shoppingcenter niet zitten. Milieuverenigingen wijzen erop dat een stadion vlakbij de kerktoren van Loppem, waar er een vleermuizenkolonie is, het paargedrag van de vrouwelijke vleermuizen zal aantasten…

2009

In oktober 2009 stelt de Vlaamse regering dat een nieuwe stadion voor Club en Cercle in het Chartreusegebied in Sint-Michiels moet komen. De plannen voorzien heel wat minder ruimte, zeker ook voor het winkelcentrum. Dat is niet naar de zin van projectontwikkelaar Uplace die het onder de nieuwe voorwaarden financieel niet ziet zitten om het stadion te bouwen.

Bovendien ageert de actiegroep Witte Pion, die onder meer vreest voor wateroverlast in de nabijgelegen Godelievewijk. Milieubewegingen zijn tegen wegens de aantasting van de groene gordel rond Brugge. En eigenlijk wil Cercle niet verhuizen…

2010

In augustus 2010 geeft de commissie ruimtelijke ordening negatief advies over de stadionplannen in het Chartreusegebied in Sint-Michiels. Er zijn ook enkele duizenden bezwaarschriften ingediend tegen de stadionplannen. De Raad van State oppert dat andere locaties, zoals de Blankenberge Steenweg, onvoldoende onderzocht zijn…

2015

In januari 2015 start het openbaar onderzoek voor de opmaak van het milieu-effecten-rapport bij de afbakening van het stedelijk gebied Brugge. Dat rapport gaat de impact van de bouw van een of twee stadions én van de aanleg van nieuwe Brugse bedrijventerreinen op mens en milieu na. Met als locatie de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pïeters.

Datzelfde jaar laat Cercle weten dat het liever op Jan Breydel wil blijven spelen en maakt het plannen op voor een kleiner stadion in Sint-Andries, omringd door service-flats voor senioren.

2020

In oktober 2020 vernietigt de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Blankenbergse Steenweg al voor een eerste, maar niet de laatste keer.

2021

In januari 2021 maakt Club een scherpe bocht, omdat procedures bij de Raad van State de plannen voor een nieuw stadion vertragen: blauw-zwart wil nu een nieuw stadion met 40.000 zitjes op Jan Breydel bouwen. Noodgedwongen zou Cercle dan een kleiner stadion laten bouwen in Sint-Pieters. Vlaanderen schaart zich achter die plannen met een omgevingsvergunning voor Club en een aangepast ruimtelijk uitvoeringsplan voor Cercle.

2023

In februari 2023 vernietigt de raad voor vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor een nieuw stadion voor Club.

2025

Club en Cercle spelen nog in Jan Breydel en vieren het vijftigjarig bestaan van hun verkrotte ‘Olympia’ voetbaltempel.