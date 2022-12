De nieuwjaarswensen voor KV Oostende: Extra aanvaller gezocht

Is er veel veranderd bij KV Oostende na de wereldbekerbreak? Ja en nee. De spelers krijgen met oud naar nieuw twee dagjes vrij om dan helemaal opgeladen Seraing partij te geven. Zien we tegen dan vers bloed op De Schorre?

“Proficiat aan de trainer. Wat hij in korte tijd heeft gedaan, is knap. KV Oostende deed niet alleen aan pressing, maar voetbalde ook.” Het zijn de woorden van Union-trainer Karel Geraerts aan het adres van z’n Oostendse collega Dominik Thalhammer. De Oostenrijker nam het compliment graag in ontvangst, maar schiet er na een nieuwe nederlaag finaal weinig mee op. KV Oostende voelde zich – terecht – benadeeld na een penalty lichter dan de pluim van een kerstkalkoen en kon nadien geen vuist meer maken. “Uiteindelijk moeten we vooral naar onszelf kijken: wat kunnen wij beter doen”, besefte Thalhammer.

Oostende heeft dringend vers aanvallend bloed nodig. Thierry Ambrose kan de aanval niet alleen dragen en had met Fraser Hornby een goeie spitsbroeder naast zich lopen. Het liet KVO ook toe om met voorzetten of lange ballen te spelen. Het uitvallen van de Schot voor enkele weken is een aderlating en toont aan dat er een valabel alternatief absoluut noodzakelijk is. David Atanga weegt te licht centraal en zoekt z’n beste vorm, Dapo Mebude is aan een opmars bezig, maar ontbreekt eveneens gestalte. Van Alessandro Albanese – ook een flankspeler, zij het aanvallend ingesteld – is geen spoor meer.

Op het middenveld is Cameron McGeehan ook enkele weken uit. De Engelsman heeft last aan de enkel en hoewel technisch niet verfijnd, is hij wel een aanjager. Het soort kerel die je op moeilijke momenten kan gebruiken om de moraal op te krikken. Over zijn onbeschikbaarheid is weinig geweten, maar Seraing wordt quasi onhaalbaar. Alfons Amade en Sieben Dewaele zijn dan weer terug, maar laten net als Kenny Rocha geen onuitwisbare indruk na. Allicht zien we Maxime D’Arpino tegen Seraing terug. Een symbolische comeback: begin april viel hij met een zware knieblessure uit in eigen huis tegen… Seraing. Meteen ook symbolisch voor de wederopstanding van KVO?

Alle hens aan dek

En ook achterin is het alle hens aan dek. Fanos Katelaris is geblesseerd, maar lijkt bovendien met zijn gedachten bij een club in La La Land te zitten. Brecht Capon werkt hard, maar is blessuregevoelig aan de kuit en Zech Medley blijft twijfelen. Dan blijven enkel Anton Tanghe en Osaze Urhoghide over als centrale verdedigers. Zet daar een robuuste, onverstoorbare en communicatieve pion bij, en een tweede clean sheet van dit seizoen komt een stapje dichterbij. (TVA)