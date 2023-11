De nederige hand van Glen De Boeck bij KV Kortrijk: 1 maand aan het roer, wat is er veranderd?

Op 28 september werd Glen De Boeck voorgesteld als nieuwe T1 bij KV Kortrijk. De laatste competitiewedstrijd, tegen KRC Genk, was precies één maand daarna. Hij volgt Edward Still op, die moest vertrekken na te veel tegenvallende resultaten. De opdracht was duidelijk voor de ervaren Antwerpenaar. Houd KVK in de hoogste voetbalklasse van ons land. Na vier wedstrijden kunnen we terugkijken op een interessante eerste maand. Maar wat is er concreet veranderd sinds de trainerswissel?

Het eerste wat De Boeck wou aanpakken was de fysiek van de ploeg. Hij vond dat zijn voorganger te weinig inzette op het fysieke. De interlandbreak kwam dan ook als gelegen voor de groep om daaraan te werken. Hij schrapte zelfs een oefenmatch tegen KV Oostende omdat dat niet in zijn plaatje paste. Na de match tegen KRC Genk getuigde Abdoulaye Sissako daarover: “Je kan zeggen dat de trainingen zwaarder zijn geworden sinds de aanstelling van De Boeck. Hij legde meteen de nadruk op onze fysiek en dat heeft dan ook uitgepakt. We kregen veel doelpunten binnen op het einde van de match en ik denk dat dat nu verminderd is”, aldus de defensieve middenvelder.

People management

Glen De Boeck staat bekend als een eigenzinnige coach die vaak in de clinch gaat met zijn spelers en medewerkers. Het verleden met Avenatti is daar een voorbeeld van. Tegenwoordig zou dat opgelost zijn na een goed individueel gesprek. Tegen Club Brugge kreeg hij als bewijs daarvan de aanvoerdersband, in afwezigheid van Kadri weliswaar. Ook Sissako bevestigt dat: “Glen De Boeck praat veel met ons. Hij probeert ons echt allemaal individueel te benaderen. Zo wil hij ons allemaal zo goed mogelijk leren kennen en het beste uit ons halen. Het is echt zijn bedoeling om dicht bij ons te staan, ook buiten het voetbal.” Over de sfeer op training is de Fransman ook positief: “De Boeck laat ruimte voor grapjes en plezier. We hebben dan ook een goeie groep die goed samenhangt.” Al spreekt hij ook van duidelijke regels. “Het is niet de bedoeling dat je te laat komt of afspraken niet nakomt. Er staan wel degelijk straffen op”, vertelt hij.

Tactiek

Op tactisch vlak valt er zeker wat te zeggen sinds de aanstelling van de nieuwe coach. Veel supporters schrikten al eens op bij het zien van het wedstrijdformulier voor de wedstrijd. Tegen Club Brugge bijvoorbeeld, met sterkhouders Kadri en De Neve die op de bank moesten plaatsnemen. Afgelopen weekend zat Dion De Neve zelfs niet in de selectie tegen KRC Genk. Volgens Sissako heeft De Boeck vooral achterin gesleuteld. Hij verlangt een stevig blok waar nauwelijks ruimte gelaten wordt. Van João Silva maakte hij de laatste man. Kana werd achteruit geschoven ten koste van Radovanovic. Ook El Idrissy krijgt een meer defensieve rol. Het is opvallend dat Avenatti veel meer verdedigende taken op zich neemt dan voordien. Eigenlijk is het enkel Davies die vooraan blijft. Tegen Westerlo werd er meer gevoetbald en van de eigen kwaliteit uitgegaan.

Resultaten

Met zes punten uit vier matchen in de competitie lijkt de ‘hand van Glen’ wel degelijk een invloed te hebben. Het begon met een eerste driepunter tegen Cercle Brugge. De Boeck moest dan nog plaatsnemen op de tribune, maar het was duidelijk dat hij achter de schermen al de knopen doorhakte. De volgende speeldag trokken de Kerels naar Het Kuipje voor een degradatiekraker. Zijn eerste match als hoofdtrainer draaide echter uit op een domper. Westerlo maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, al zagen we een strijdvaardig Kortrijk. De week nadien kwam Club Brugge op bezoek. KVK haalde de drie punten binnen tegen een zwak Club Brugge. De week daarna blijkt KRC Genk wel een maatje te groot voor een onmondig KV Kortrijk. Na die match heeft De Boeck enkel lof voor zijn ploeg.

“Ik besef dat ik niet te veel mag verwachten van mijn spelers” – Glen De Boeck, coach KVK

“Ik ben zeer tevreden met de manier waarop de spelers dingen oppikken. Alleen zijn we nog altijd KV Kortrijk en daar moeten we ons bewust van zijn. Wij kunnen onszelf niet vergelijken met de top van België. Ik moet geen dingen vragen van mijn spelers die onmogelijk zijn, ik kan dus alleen maar trots zijn op wat ze tot nu toe bereikt hebben”, aldus de coach.

Verder hadden de Kerels het opvallend moeilijk tegen Dender woensdagavond in de Croky Cup. Tegen tien man hadden ze penalty’s nodig om door te stoten naar de 1/8ste finales. (JDB)