De Mil predikt rust na deugddoende zege: “We zijn er nog niet”

De blauw-zwarte aanhang kan opgelucht adem halen. Interim-coach Rik De Mil is van start gegaan met een deugddoende driepunter tegen Standard. Twee stilstaande fases volstonden voor Brugge om een matige topper in hun voordeel te beslechten. Al predikte De Mil vooral ook rust: “We zijn er nog niet, het werk is nog maar net gestart om uit deze periode te geraken.”

De derde coach in zeven maanden tijd die plaats mocht nemen op de Brugse bank. Nee, de jarenlange stabiliteit is even ver te zoeken. De Mil als tussenpaus of toch misschien als volwaardige T1? “Ik heb geen enkel idee. De dag na de wedstrijd zitten we altijd samen met het bestuur om over de partij te spreken. Ik zie wel wat de toekomst brengt.”

De korte termijn was alvast goed. De Mil slaagde erin om terug een collectief op het veld te zetten. Spelers die voor elke morzel grond wilden vechten en ook een verrassing van de chef. De jonge Spileers verving de geschorste Mechele en die deed dat uitstekend. “Ik heb hem de voorbije weken bezig gezien op training en bij Club NXT. Hij heeft veel voetballend vermogen. Verdedigend stond hij goed, secuur. Ik ben heel tevreden van zijn wedstrijd.”

“Samen uit deze periode geraken”

Het hoeft geen betoog dat er veel druk stond op deze wedstrijd. De ontlading na de partij viel dan ook af te lezen van de gezichten. Ook de Brugse supporters bleven na de wedstrijd nog even zitten om hun spelers te groeten. “De volledige club is tevreden met deze prestatie. We moeten samen uit deze moeilijke periode geraken. We hebben gewonnen en mogen heel blij zijn maar het werk is nog maar net gestart.”

“We zijn er nog niet, remember Gent. Morgen start een nieuw verhaal. Maar als ik zie hoe de supporters vandaag waren, het heeft me gewoon een goed gevoel. Ik voelde enorm veel steun de afgelopen dagen van spelers, bestuur, supporters, gewoon van iedereen. Die steun zorgde ervoor dat ik me heel relaxed voelde langs de zijlijn.”

Bjorn Meijer scoorde afgelopen dinsdag een parel in de Champions League op Benfica en vandaag stond hij terug op het scorebord met een uitmuntende vrije trap. “Ik had nog nooit een vrije trap genomen in een officiële wedstrijd in mijn profcarrière. Tot nu toe heb ik dus een slaagpercentage van 100 procent, dus dat is prima. We waren toe aan deze zege.” Een zege om op te bouwen, zaterdag wacht de West-Vlaamse clash op het veld van KV Kortrijk.