De Mil over toekomst bij Club Brugge: “Alle opties liggen open”

Club Brugge speelt zondag zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Op de persbabbel over de wedstrijd was er uiteraard een veel interessanter thema: de komst van Ronny Deila als nieuwe hoofdtrainer. De Mil kweet zich voortreffelijk van zijn taak, maar een toekomst als T1 bij Club Brugge zit er niet in. Blijft hij überhaupt bij blauw-zwart of kiest hij voor een ander avontuur? “Op einde van het seizoen kijken we wat de beste oplossing is.”

Een leuke taak was het wellicht niet. Als huidige T1 heel wat vragen beantwoorden over je opvolger. De komst van Ronny Deila hing al weken in de lucht, maar gisterenmiddag kwam er ook witte rook. Een ontgoocheling voor De Mil? “Er werd op voorhand heel duidelijk gecommuniceerd. Ik heb me altijd voor de volle 300% gefocust op mijn opdracht. Op het einde van het seizoen zullen we een gesprek aangaan en dan kijken wat de beste oplossing is. Tot dan hou ik me zo weinig mogelijk bezig met alle andere zaken.”

Lonkt het buitenland?

Een toekomst als T1 zit er dus niet in en Deila neemt ook zijn vaste assistent Efrain Juarez mee. Is er dan nog plaats voor De Mil in de coachingstaff? “Ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Ik heb heel veel steun gekregen van de supporters, ook intern van het bestuur. Nu werd de keuze genomen om ervaring binnen te halen en dat moet je respecteren. Alle opties liggen nog steeds open, behalve hoofdtrainer. Ik ken Deila niet persoonlijk en ik heb ook nog geen contact gehad.”

Misschien zit De Mil met een buitenlands avontuur in het achterhoofd. Samen met Carl Hoefkens wordt hij nadrukkelijk gelinkt aan een carrière in Engeland.

Resem geblesseerden

Maar eerst zondag nog een laatste thuiswedstrijd dus. Ondanks de knappe zege tegen leider Antwerp wordt Racing Genk geen evidente klus. Brugge mist een halve ploeg aan blessures: Boyata, Mata, Jutgla, Spileers en Skov Olsen zijn allen geblesseerd. Buchanan, Sowah en Yaremchuk zijn onzeker en Noa Lang zit een speeldag schorsing uit. Bovendien zal de aandacht van de voetballiefhebber vooral uitgaan naar de wedstrijd tussen Antwerp en Union. Bij een zege van The Great Old is de titel binnen. “Uiteraard begrijp ik dat de aandacht volledig gaat naar de titelmatch, maar eerlijk gezegd ben ik daar zelf geen seconde mee bezig.”