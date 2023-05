De Mil na nieuwe Brugse opdoffer: “We staan waar we verdienen te staan”

Een nieuwe opdoffer voor Club Brugge. Na de nederlaag op Racing Genk leed het nu ook thuis schipbreuk tegen Union. Plaats drie lijkt nu ook helemaal buiten bereik en dat beseft ook coach De Mil. “We staan waar we verdienen te staan.”

Op de persconferenties na de thuiswedstrijden is de bezoekende coach meestal een decorstuk. Seizoenenlang draaide de Belgische competitie rond Club Brugge. Op een enkeling na waren de vragen dit keer allemaal voor Karel Geraerts. Union zit namelijk nog volop in de titelstrijd. Club Brugge speelt enkel nog een figurantenrol, zowel op als naast het veld. Een pijnlijke en harde realiteit.

Uiteraard was Geraerts tevreden met de zege tegen de ploeg waaraan hij dagdagelijks gelinkt wordt. “Het was een redelijk gesloten wedstrijd. Ons eerste doelpunt was heel mooi gedaan, bij de tweede treffer zat het enorm mee. Ook dat moeten we durven toegeven.” Waar zijn toekomst ligt, wil Geraerts nog niet gezegd hebben. Misschien wel op Jan Breydel. “Daar ben ik nog niet mee bezig, eerst zien waar het schip strandt. Dat is een saai antwoord maar wel een eerlijk antwoord.”

Play-offs afgelopen?

Nadat Club Brugge pas op de slotspeeldag toegang kreeg tot play-off 1 droomden enkelingen nog van de titel. Nu beseft zelfs de grootste optimist dat ook plaats drie te hoog gegrepen is. “We staan waar we verdienen te staan”, was het harde verdict van De Mil. “Het was een gesloten wedstrijd en dan moet je geduld hebben. Maar het ontbrak ons aan intensiteit en creativiteit in de zone van de waarheid. We haalden meer dan 70% balbezit maar dat moet je ook omzetten in kansen. Je komt dan 1-0 achter. Aan de rust passen we iets aan en dan schiet je jezelf na één minuut in de voet. De jongens die ingebracht werden brachten meer diepgang en drive maar de aansluitingstreffer kwam te laat.” Twee wedstrijden, twee nederlagen. Zijn de play-offs nu al afgelopen? “Het is een mentale tik die we kregen, dat heb ik daarnet ook gemerkt in de kleedkamer. We geven de doelpunten weg. Alles moet kloppen om een resultaat te halen, het niveau moet heel hoog zijn.” Scherprechter spelen dan maar, te beginnen volgende week zondag op Antwerp.