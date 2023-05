De Mil eerlijk over Brugs competitiefiasco: “We spelen een heel slecht seizoen”

Vier wedstrijden nog te gaan in de play-offs maar de Brugse rol is eigenlijk al uitgespeeld. Scherprechter in de titelstrijd dan maar? Te beginnen met een dubbele confrontatie tegen rivaal Antwerp om het seizoen toch een beetje glans te geven. “Wij steken niet weg dat we een heel slecht seizoen spelen”, was de eerlijke conclusie van coach De Mil.

Club Brugge werd al even het Bayern Munchen van België genoemd vanwege de dominantie de laatste seizoenen. Maar ook Bayern Munchen heeft het dit jaar moeilijk hoewel ze nog steeds volop in de titelstrijd zitten. Bij Brugge is dat na twee opeenvolgende nederlagen helemaal anders. “Maar ik zie het glas altijd een klein beetje halfvol”, probeert De Mil er de moed in te houden. “We zijn het aan onze stand verplicht om iedere wedstrijd voluit te gaan. De groep gaat er ook iedere week voor.”

Geen goed seizoen

Aan de realiteit valt echter niet te ontkomen. Ondermaats is nog een vriendelijke term om het seizoen te omschrijven. “Er wordt vaak op dezelfde nagel geklopt: Club Brugge speelt een heel slecht seizoen. Wij erkennen dat, we steken dat niet weg of verschonen dat niet. Als je de doelstelling om kampioen te spelen niet haalt en ook twee trainers ontslaat kun je moeilijk zeggen dat je een goed seizoen speelt.”

Na die nuchtere analyse rechtte De Mil de rug. “We kunnen blijven op diezelfde nagel kloppen maar dat willen we niet doen. Op een bepaald moment trek je daar een streep onder en kijk je vooruit. Nu proberen we nog het maximale te halen uit de vier resterende wedstrijden.” Geen evidentie natuurlijk. Een dubbele confrontatie met Antwerp, de ploeg die het momentum heeft na hun bekerwinst en hun virtuele leidersplaats. Begin er maar aan.

Voor de supporters

Eerst het goede nieuws. Brugge recupereert Nielsen. Het mist echter nog steeds Buchanan en Skov Olsen. De Mil wil vooral iets teruggeven aan de fans. “Ik voel ongelofelijk veel steun van de supporters, want ook zij hebben een teleurstellend seizoen. De wedstrijd tegen Antwerp leeft enorm bij de supporters. Wij willen voor hen iets extra doen en dat heb ik ook meegegeven met de spelers.” Het zou zowaar wel eens de machtsoverdracht kunnen zijn tussen de regerende en de toekomstige kampioen, iets wat sowieso zal steken in de bestuurskamer.