De laatste dagen (en woorden) van Edward Still, de eerste dagen van Glen De Boeck: Boeckie vindt KVK geen mission impossible meer

In ons laatste interview, vlak voor de wedstrijd tegen Charleroi, verdedigde Edward Still zich nog met verve: “KVK eindigt níét bij de laatste vier.” Maandag, twee dagen na Charleroi – 1-0, 2 op 24 en al 7 punten achter op die veilige 12de plaats – werd de coach van de Kerels, nauwelijks drie maanden in dienst, ontslagen. Dinsdag zat KVK al bij Glen De Boeck thuis, gisterochtend werd het contract in Antwerpen getekend en werd de ex-coach van Kortrijk de nieuwe coach. Meteen een contract van 2,5 jaar: heeft KVK dan toch nog een toekomst? Een reconstructie.

Edward Still, pas 32, was sedert 1 juli T1 van KV Kortrijk en zou er dus komende zondag precies drie maanden aan de slag zijn geweest. Het waren niet meteen verkwikkelijke maanden: binnen de twee weken zag de Brusselaar met Pieter Eecloo een nieuwe CEO Sports aangesteld, zag hij de overname van de club door de Kaminski Group in rook opgaan en miste hij met zijn kwalitatief én kwantitatief armzalige ploeg compleet de start: 1 op 18. Miserie, miserie die eerste twee maanden.

Maar begin september leek het tij te keren: KVK sloot de transfermarkt af met niet minder dan 15 versterkingen. Still toonde zich heel tevreden: “In geen enkele transfermarkt lukt een 9 of 10 op 10, alle toptargets die je wil voor elke positie. Maar alle profielen die we nodig hadden, kwamen.”

De tijding dat de Noord-Ier Craig Cathcart, 34 jaar en met 61 A-caps rotervaren, al enkele dagen na zijn komst besloot te stoppen met voetballen, nam Still er dan maar bij. Cathart was trouwens net als Kana, Alebiosu en Mighten gekomen op voorspraak van kandidaat-overnemer Burnley, met als drijvende kracht Vincent Kompany met wie Still sedert hun gezamenlijke Pro License-cursus een dichte band onderhield. Maar daar wilde Edward Still in zijn laatste dagen als T1 van KVK níéts maar dan ook níéts over zeggen. “Ik ben geen CEO, ik ben hier trainer. Ik hoop alleen op wat het beste is voor de club.”

Sportieve redding

Hij bleef er vooral van overtuigd dat hij KVK sportief kon redden. Sterker: zijn ploeg zou volgens hem zelfs nog de play-downs met vier ontlopen. Daarin worden twee rechtstreekse dalers aangeduid. De derde laatste speelt nog een barragepartij (heen en terug) tegen de winnaar van de Promotion play-offs in de Challenger Pro League voor behoud.

“Jawel! Maar vraag me niet welke vier clubs dan onder ons zouden eindigen, er kan nog zoveel gebeuren (fijntjes) Westerlo staat toch ook helemaal onderin?” En dan haalde hij ter ondersteuning zijn ervaring boven als assistent van Ivan Leko bij STVV. “De eerste maanden van Ivan liep het heel stroef, in december stonden we helemaal onderin en stond Ivan zwaar onder druk. Maar we wonnen met 1-0 van Moeskroen en redden ons nog probleemloos. Waarop Ivan werd weggehaald door Club Brugge en met Club meteen kampioen werd… We hebben gewoon zo snel mogelijk ook zo’n overwinning nodig.”

“KVK eindigt níét bij de laatste vier!” Edward Still vóór Charleroi-KVK

Hij geloofde nog steeds rotsvast in zijn ploeg en haalde daarvoor ter verdediging deze twee “argumenten, geen excuses” boven.

1. “Normaal is een voorbereiding van zes weken voldoende, indien de spelersgroep nagenoeg compleet is. Maar ik moest aan de competitie beginnen met 13 spelers en moest daarna elke week twee, drie nieuwe spelers inpassen. Waardoor míjn voorbereiding eigenlijk pas is begonnen. Ik wil geen excuses zoeken maar op die manier een beste vast elftal samenstellen, of toch de beste 12, 13 spelers, is niet evident.”

2. “Ik zal nooit excuses zoeken in blessures maar… Eerst viel Challouk, voor wie een belangrijke rol was weggelegd, uit, en dan meteen onze topaanwinst Ambrose, na één helft nog wel. Dat had toch een impact. Zoveel pech… (haalde de beelden van KVK-Anderlecht boven) Kijk, die tegengoals: eerst dat schot van Dolberg dat afweek en dan in de 97ste minuut dat schot van Dreyer door een bos van benen. Een 2-1-zege had ons kantelmoment kunnen zijn. En kijk (projecteerde de rangschikking van de ‘expected goals’ op het scherm) Hier staat KVK dus niet op de laatste plaats maar boven de degradatieplaatsen. Dat zegt toch ook dat we beter verdienen?”

Al was hij niet te beroerd zijn aandeel in de 2 op 21 te bekennen.

“Ik zal als coach ook wel mijn verantwoordelijkheid hebben. Wellicht koos ik op Antwerp (6-0) niet voor het juiste tactische plan, heb ik in Leuven te vroeg Avenatti ingebracht, had ik tegen Anderlecht Kana, al geel, bij 2-1 moeten wisselen… Ik zat in volle twijfel: Marco was heel goed aan het spelen en Avenatti had ook al geel maar was zeer belangrijk als aanspeelpunt… En toen pakte Marco rood, ik kon mezelf voor de kop slaan, ja.”

Zíjn rapport, vlak voor Charleroi: “Ik ontken de cijfers niet… Maar we hadden eigenlijk al acht punten moeten hebben.”

Maar op Mambour (1-0) gingen die cijfers van 2 op 21 naar 2 op 24. En klonk achteraf nog wel: “Ik ben niet bezig met een mogelijk ontslag. We kunnen alleen nóg harder gaan werken.” Het mocht niet zijn, maandag viel even over half zeven het bericht binnen van de perschef: “KVK en Still uiteen”.

Met nog de toevoeging: “KV Kortrijk maakt zo snel mogelijk werk van een opvolger. Joseph Akpala neemt tijdelijk de taken van hoofdcoach op zich.”

Matthias Leterme

Dat werd wel zeer tijdelijk. Maar één dag eigenlijk, dinsdag: de trainingen werden al vanaf woensdag in elkaar gestoken door… Glen De Boeck. Want al meteen dinsdag – na de mondelinge overeenkomst, het contract werd pas woensdag ondertekend – schoot hij in actie. Zijn nieuwe job was trouwens op voorspraak en bemiddeling van ex-algemeen manager Matthias Leterme – het geruzie bij De Boecks ontslag bij KVK in november 2018 was al veel eerder helemaal bijgelegd – én op aandringen van Ken Choo, rechterhand van de Maleïsche eigenaar Vincent Tan en CEO van de Championshipclub Cardiff City, ook eigendom van Tan. Het was snel gegaan, daags na het ontslag van Still zaten de Kortrijkse CEO’s Guillaume Nuytten en Pieter Eecloo én Choo én de TD van Cardiff (7de in de Engelse tweede klasse) David Adams al samen met De Boeck. Ze konden De Boeck deze keer wel overtuigen, in tegenstelling tot in juni toen hij ook kandidaat was maar hij omwille van het Kaminski-debacle en vooral de toen nog bijzonder magere spelersgroep uiteindelijk KVK als een mission impossible beschouwde. Daarna kwamen er wel nog vijftien versterkingen bij en dus zag de Antwerpenaar dinsdag wel mogelijkheden om de club te redden, al of niet via de play-downs tussen de nummers 13 tot 16. En daarom – mits ook nog een financiële inspanning van KVK – liet hij dus een leuke en stressloze parttime job als analist bij DAZN Eleven Sports schieten. Hij vroeg en kreeg wel meteen een contract van 2,5 jaar, wat aangeeft dat de Maleisische eigenaars meer engagement tonen en op langere termijn denken dan wordt verondersteld. De Boeck kreeg alvast ook een nieuwe videoanalist en woensdag sprak KVK met oude bekende en uitstekende veldtrainer Urbain Spaenhoven die hij graag als assistent zag komen – Karim Belhocine hoefde hij niet. Een nieuw en stevig(er) huwelijk leek in de maak.

Ultiem eerherstel

Waarop het tweede tijdperk-De Boeck in het Guldensporenstadion kon beginnen. Eerst nog in de coulissen, al stuurde hij afgelopen dagen al nadrukkelijk de veldtrainingen van Akpala en ongetwijfeld ook diens ploegopstelling voor de cruciale match vanavond tegen Cercle Brugge. Donderdag volgde dan de officiële communicatie, maandagochtend wordt hij aan de pers voorgesteld als de nieuwe coach… die naar eigen zeggen niét voor een mission impossible staat. Waarbij Boeckie graag verwijst naar zijn vorige passage bij KVK: van een zeventiende plaats in november 2017 naar een zevende aan de finish, maar nipt een PO1-ticket gemist dus. Maar enkele maanden later, in november 2018, werd hij na een tegenvallende start ontslagen en door Allijns en co vervangen door Yves Vanderhaeghe. En zijn daaropvolgend avontuur bij Lokeren werd ook geen succes. Hij zat al van november 2019 thuis, de honger moet groot zijn. Voor de operatie Redding en voor een ultiem eerherstel van Glen De Boeck.