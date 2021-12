De Ketelaere na 1-4 op Leuven: “Optimaal geprofiteerd van ruimte”

Club Brugge trekt met een goed gevoel richting de topper van zondag tegen Anderlecht. Een strijdvaardig Leuven werd met zware 1-4 cijfers aan de kant geschoven. Zo behaalde blauw-zwart een vierde opeenvolgende competitiezege en kan het met het nodige vertrouwen aartsrivaal Anderlecht in de ogen kijken.

Charles De Ketelaere is helemaal terug na een vormdipje. In zijn laatste vijf wedstrijden was hij goed voor vijf treffers en twee assists. Vooral de 0-2 was een knappe treffer. “Ik kom één tegen één in de zestien, kap en kan perfect binnen schieten”, blikte de West-Vlaming terug.

“Zij hadden nochtans wat kansen aan het begin van de wedstrijd, dan kwam onze goal op een goed moment. Zij gingen voor het doelpunt waardoor er echt veel ruimte was. Daar hebben we optimaal van geprofiteerd. We scoren vlot, het is zaak om de resterende wedstrijden dit jaar ook te winnen.”

Er staan Club Brugge nog drie belangrijke opdrachten te wachten voor de jaarwisseling. Zondag thuis tegen aartsrivaal Anderlecht, volgende week donderdag de kwartfinale van de beker tegen OH Leuven en vervolgens nog de stadsderby tegen Cercle Brugge.

“In de beker zijn het andere wedstrijden, we moeten gewoon doordoen nu. Eerst krijgen Anderlecht voorgeschoteld, dat is altijd een speciale wedstrijd. We moeten er vol voor gaan want zij hebben een goede ploeg.”

“Spijtig van clean sheet”

Coach Clement was tevreden met de vierde opeenvolgende competitiezege. “We weten dat dit een moeilijke verplaatsing is. In het begin hadden we wat problemen met hun pressing en vonden we moeilijk onze aanvallende mensen. De tweede helft speelden we heel goed en dreven we de score verder op. Dan is het alleen spijtig dat we op het einde nog een doelpunt incasseren, het had nog een stuk leuker geweest met een clean sheet.”

Clement haalde, met het oog op de belangrijke wedstrijd van zondag, uitblinkers Lang en De Ketelaere wat vroeger naar de kant.

“Het is belangrijk dat ik hen vandaag al even rust kon geven. Je merkt dat ze dit seizoen opnieuw grote stappen hebben gezet. Zondag is een topper en dan hangt het dikwijls van de details af en de kleine momenten die moet grijpen of niet weggeven. We focussen match per match, het seizoen is nu eenmaal een marathon met een speciaal einde.”