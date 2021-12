De jeugd van Club wint momenteel op punten van die van Anderlecht

Laten we Veljkovic en dat zwarte verleden van ons topvoetbal (nog) even liggen, kijken we niet liever naar een propere toekomst? Het was de zomer van 2019. Beloftencoach Rik De Mil en assistent Carl Hoefkens legden in hun container aan het Jan Breydelstadion – af en toe druppelde het er binnen – de ambitie wel heel hoog: vijf jeugdspelers in de kern van Club Brugge tegen 2023. In dezelfde zomer startte Vincent Kompany zijn carrière als coach van Anderlecht en Prince Vince schreeuwde het nog harder uit: de toekomst van paars-wit, in donkerrode cijfers, lag niet half maar hélemaal bij de eigen jeugd op het oefencentrum. Volg de leider. En trust the process.

We zijn nog maar 2021 en Club telt nú al zéven eigen jeugdproducten in de A-kern: Tibo Persyn, Senne Lammens, Brandon Mechele, Charles De Ketelaere, Ignace Van der Brempt, Cisse Sandra en Noah Mbamba. De Ketelaere is al een ster, de rest speelt heel regelmatig – Lemmens is reservedoelman, Persyn was lang geblesseerd. Maar intussen is Kompany al danig teruggekeerd van zijn Eigen Volk Eerst: van de tien spelers van eigen huis die dit seizoen in de A-kern zitten, maakte er slechts één meer speelminuten dan vorig seizoen. Dé twee toptalenten, Doku en Lokonga, moesten eerder worden verkocht, slechts een drietal Neerpedekids haalt nog regelmatig speelminuten. Yari Verschaeren, de Brusselse CDK, is pas sinds enkele weken weer basisspeler, Ait El Hadj en Francis Amuzu vallen sporadisch nog eens in.

We zijn nog maar 2021 en er zitten al 7 jeugdspelers in de kern bij Club

En daarom was het beloftenduel tussen Club NXT en Anderlecht vorige maandag, als aperitief op de clash van de groten, zo interessant geweest. We waren graag eens gaan kijken, gaan analyseren: hoe ver staan beide clubs in hun ambities met de eigen jeugd, dat soms als holle praat wordt afgedaan? Wemelt Neerpede, zoals Kompany nog steeds verkondigt, inderdaad van zoveel talent dat RSCA binnen afzienbare tijd weer de nummer één is? Heeft Club na de doorbraak van De Ketelaere, Mbamba, Van der Brempt en Sandra nog meer toekomst in huis? Zoals de weergaloze prestaties van Club NXT in de Youth League tegen absolute topclubs als City, PSG en Leipzig kan doen vermoeden? We hadden het willen zien: who’s next? Bij Club: Arne Engels, Romeo Vermant…? Bij Anderlecht: Lucas Stassin, Rayane Bounida…? Het mocht niet zijn: Club NXT (4de)-Anderlecht (2de) werd uitgesteld. Maar, de containerambities van De Mil en Hoefkens krijgen stilaan het voordeel van de twijfel. We hebben zo’n donkerblauw vermoeden dat we zondag tijdens Club-Anderlecht meer blauw-zwarte eigen jeugd aan het werk gaan zien dan paars-witte.