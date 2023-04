Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Ontgoocheling

Het is een ontgoochelend seizoen geworden voor Club Brugge ondanks het feit dat blauw-zwart zich onder interim(?)- coach Rik De Mil nog eens goed op gang lijkt te trekken om te redden wat er te redden valt na een jaargang vol twijfel, geflopte trainers en tergende transfers. In Westerlo voetbalde Club zoals we dit mogen verwachten van een topploeg: dominant en dreigend, maar net in zulke matchen ontbreekt dan dat tikkeltje geluk om het resultaat over de streep te trekken. En zo lijkt het er op dat Club voor de eerste keer sinds de oprichting van de play-offs er niet zal bij zijn om te strijden voor de titel. Want erop moeten rekenen dat KV Oostende punten gaat pakken op Gent volgend weekend is zoals naar het gokkantoor gaan met een platte portemonnee. En zeggen dat Club erin slaagde om tegen datzelfde Oostende zichzelf te blameren, anderhalve maand terug. Het toont aan dat dit seizoen, na vier titels in vijf jaar, er ene zal worden die we liever zullen vergeten dan herinneren. Alhoewel. De fouten die dit jaar werden gemaakt, zijn talrijk en niet voor herhaling vatbaar. Club probeerde na de voorbije vette jaren een stap hogerop te zetten via dikke contracten en vreselijk dure transfersommen, maar dit viel danig tegen. We kunnen als club, maar ook als fan veel leren uit dit seizoen. Ik mis al een heel seizoen beleving op vele vlakken. Spelers die Club in de eerste plaats zien als een opstapje naar betere competities, supporters die gezellig keuvelend alles zowat maar staan te ondergaan… Club staat nochtans voor veerkracht en behalve een paar Europese matchen dit seizoen was dit in de verste verte nooit aan de orde. Op die manier is het dus mogelijk dat je straks in een moeilijke play-off 2-poule aan de slag moet om nog Europees voetbal uit de brand te slepen. En dit zijn we aan onze status verplicht, dit is de ondergrens en daar moeten we als ploeg en fans dan ook volledig voor gaan. Er zijn titelvieringen genoeg geweest de laatste jaren waarop we zelfgenoegzaam hebben kunnen staan zwelgen, het is nu tijd om samen in het zweet des aanschijns te knokken voor betere tijden. In welke poule dat ook moge zijn.

“Mannaert is een architect en een ziener gebleken, maar dat heeft zware implicaties gehad op zijn leven en werken”

Vincent

De weg terug zal niet simpel zijn, want de concurrentie in België wordt steeds feller, maar wanhopen moeten we zeker niet doen. Club Brugge is zonder twijfel nog steeds de best geleide voetbalclub van dit land. Het aankomende seizoen zullen er sowieso enkele belangrijke beslissingen moeten worden gemaakt op gebied van trainer, transferpolitiek en jeugddoorstroming. En dan wordt uiteraard gretig in de richting van Vincent Mannaert gekeken. Dat net deze onder vuur is komen te liggen is dan ook symptomatisch voor dit seizoen. De druk werd groot en na de successen werden de spots gericht op de keerzijde van de medaille. Dat is bijzonder zuur voor Vincent en in de eerste plaats diep menselijk. Mannaert is een architect en een ziener gebleken, maar dat heeft zware implicaties gehad op zijn leven en werken. Ik voel in de eerste plaats mee met hem en zijn familie en hoop dat Vincent de fles kan laten staan, zodat hij onze club verder kan blijven leiden. Er is geen man overboord, maar de strijd zal hard zijn. Ik leerde Mannaert kennen als een zeer intelligent man toen ik een paar jaar terug, samen met nog andere fans uit de brede supporterskern van Club, werd betrokken bij het project om samen met Ignaas Devisch de morele code van de Club-fan in een charter te gieten. In zijn nooit aflatende drang om alles op de monitor te hebben was Vincent Mannaert daar uiteraard ook bij, maar misschien is het beter voor hem om bijvoorbeeld deze taken te delegeren en zich te richten op het puur sportieve en het zakelijke. Een seizoen zonder platte prijs zal zijn verdienste voor Club niet decimeren, daar ben ik stellig van overtuigd. We moeten regroeperen, zaaien naar de zak, nuchter blijven in de meest geestelijke zin van het woord en samen werken naar nieuwe doelen. En ik hoop dat we dat gaan doen zonder één van onze meest belangrijke mensen onder de bus te moeten gooien.