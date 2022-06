De fauw en Deschacht doneren 4.000 euro opbrengst van Legend Game aan Healthy Heart Fund

Davy De fauw en Olivier Deschacht namen eerder dit jaar afscheid van hun bestaan als profvoetballer. Die galawedstrijd krijgt een positief staartje. De ex-profs overhandigden in het UZ Leuven de opbrengst van de Legend Game aan het Healthy Heart Fund, een fonds dat de strijd aanbindt met hart- en vaatziekten.

Het is al zo’n twee maanden geleden, op 16 april, dat Davy De fauw en Olivier Deschacht afscheid namen van het Belgische voetbal. De oudgedienden van Essevee zijn samen goed voor meer dan zevenhonderd optredens op het hoogste niveau. In de Elindus Arena was er een spectaculaire wedstrijd voor zo’n drieduizend fans.

Jonge onderzoekers ondersteunen

De opbrengst gaat dus naar het Healty Heart Fund. Daar wordt cardiovasculair onderzoek gedaan en wordt de strijd aangebonden tegen hart- en vaatziekten. “We gaan met dit budget jonge onderzoekers ondersteunen en mensen nog meer bewust maken van de nood aan een gezonde levensstijl”, vertelt professor Werner Budts.

“Helaas zagen we de laatste jaren regelmatig jonge sporters met hartfalen op het veld, dat zijn enorm harde beelden. Met deze financiële bijdrage willen we het Healthy Heart Fund ondersteunen in de preventie voor en verdere onderzoeken naar hartfalen”, vertellen Deschacht en De fauw. (JC)