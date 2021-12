De eerste week van het tijdperk Simons-De fauw bij Zulte Waregem

Een vertrek door het allerkleinste achterpoortje. Francky Dury (64) verliet ‘zijn’ Essevee na ruim twintig jaar dienst. Assistenten Timmy Simons (45) en Davy De fauw (40) leerden de afgelopen twee seizoenen de kneepjes van het vak van leermeester Dury. Een overzicht van hun eerste dagen als hoofdcoaches.

“We hoeven nog niet naar de wedstrijden in januari te kijken”, vertelde Dury een dag voor zijn ontslag ons nog aan de telefoon. “We zitten in een situatie waarin elke match, ook een topmatch, belangrijk is.” Niets was minder waar. Een dag na dit gesprek kreeg het Zulte Waregem-icoon zijn C4 van het bestuur. Volgens hen in onderling overleg.

17 december

Een persbericht kwam ’s morgens onze mailbox binnengelopen: “Dury en Zulte Waregem zullen niet meer hetzelfde pad bewandelen. Assistenten Simons en De fauw nemen over.” Later die dag werd er een persconferentie belegd in de Elindus Arena. Een duidelijk aangeslagen Eddy Cordier (CEO) nam plaats naast Simons en De fauw. “Iedereen weet dat de club momenteel een stuk onder zijn verwachtingen presteert”, begon Cordier. “We hadden het liever anders gezien, maar de resultaten gaven de doorslag.”

Simons en De fauw verkregen de rol van hoofdcoach. “Op papier zal er naast mijn naam T1 staan, maar er is niet echt een baas.”, verduidelijkte Simons. “De samenwerking tussen Timmy en mij is altijd al zeer vlot verlopen. Iedereen binnen de club kent zijn taken en functies. Nu moeten we zorgen dat de machine draait.”, aldus De fauw.

CEO Cordier hamerde tijdens deze samenkomst op een positieve reactie van de spelersgroep. Ze hadden niet voor niets een clublegende op straat gezet. “Het bestuur gelooft dat de spelers echt beter kunnen. We hebben dit hen vanmorgen ook nog eens duidelijk gemaakt. Morgen verwachten we een hevige en duidelijk reactie in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen.”

Krijgen we de komende weken geen duo Vossen-Gano meer te zien?

18 december

Het gewenste schokeffect dat het bestuur voor ogen had, kreeg het ook. Na een evenwichtige eerste helft waarin beide teams geen aanspraak maakten op een doelpunt, was het toch Mechelen die met een voorsprong de rust inging, 0-1. Een perfecte kopbal van Vossen bracht Essevee langszij, maar een kwartier voor einde was het Storm die Malinwa weer deed juichen, 1-2. Match gespeeld, dacht iedereen. Maar dat was buiten jeugdproduct De Neve en de alomtegenwoordige Dompé gerekend. Ze sleepten in de laatste minuten een overwinning uit de brand en werden zo de helden van de avond. Het ging van 1-2 naar 3-2 in nog geen vijf minuten. Een ware remontada.

Het Essevee van Timmy en Davy leek ten onder te gaan tegen Malinwa, maar verraste in het slot. Een beter debuut konden de twee trainers zich niet wensen. “Onze spelers hebben tot de laatste seconde energie, wil en geloof getoond en hebben gevochten vanaf minuut één. Dury zag dit ook en stuurde ons al felicitaties. Dat tekent hem, hij is een grote meneer”, vertelde Simons na afloop van zijn eerste overwinning als T1.

Simons had goed opgemerkt dat hij een ander middenveld moest opstellen. Hij schoof Boya een rijtje hoger en verving hem met Humphreys in de verdediging. Ook Gano werd verwezen naar de bank. De boomlange aanvaller kwam zijn spitsbroeder Vossen laat in de wedstrijd aflossen. Krijgen we de komende weken geen duo Vossen-Gano meer te zien?

19 december

Na de eerste overwinning sinds de wedstrijd tegen Beerschot eind november verdienden de spelers een dagje rust. De groep werd niet verwacht op de club na hun knappe winst. Voor de jonge Dion De Neve het ideale moment om wat bij te komen. “Simons gaf me bij mijn invalbeurt mee dat ik voor diepgang moest zorgen. Als groep hadden we het gevoel dat we moesten opstaan. Ik ben blij met mijn doelpunt, maar nu ga ik gewoon terug naar mijn mama”, vertelde hij na de wedstrijd.

20 december

Na een verdiende rustdag moest er opnieuw getraind worden. De spelersgroep verzamelde zich op terrein vier, waar ook enkele nieuwsgierige supporters te vinden waren. Onder leiding van fysical coach Gino Caen begon een speelse training. Simons en De fauw moeiden zich niet in de opwarming en zetten de volgende oefening klaar.

Na de baloefeningen in de opwarming toonden De fauw en Simons om de beurt een oefening voor over het hele veld. “Het is misschien een plezante oefening, maar jullie moeten gefocust blijven.”, sprak De fauw zijn spelersgroep toe. De spelers moesten onder meer jongleren, tegen de lat trappen en een kegel omver schieten. Kortom: een amusante training na een fraaie overwinning in het weekend. Zo’n training zagen we niet vaak onder Dury.

21 december

Dinsdag stond er opnieuw een open training op het programma. De laatste van de week, want de resterende trainingen worden afgewerkt achter gesloten deuren. Voor de supporters is het aangenaam om dicht bij de spelers te staan. Verschillende fans vragen een foto of handtekening. Het is opmerkelijk vast te stellen dat de sfeer de voorbije dagen fel toegenomen is. Het tijdperk Francky Dury ligt zo te zien al achterwege. Simons en De fauw worden op iedere training nauwlettend in de gaten gehouden.

22 december

Opnieuw een rustdag voor de spelers, maar niet voor de twee trainers. Zij bereidden zich voor op voor hun eerste verplaatsing richting Standard. Essevee doet het daar altijd goed, maar deze keer zal de match met extra intensiteit gespeeld worden nadat bleek dat de Rouches een bod uitbrachten op Jean-Luc Dompé. Benieuwd of Simons en De fauw hem zullen laten starten. (EC)