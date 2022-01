Dé drie hamvragen over het ‘nieuwe’ Club Brugge onder Alfred Schreuder: “Club zal wel weer kampioen spelen”

Morgenavond debuteert de nieuwe coach Alfred Schreuder met Club. Club was niet helemaal Club meer. Kan de Nederlander voor een nieuwe dynamiek zorgen? Moet hij ingrijpen in de veldbezetting? En pakt hij met blauw-zwart die derde opeenvolgende titel? Drie hamvragen voor de analisten Hugo Broos, Geert De Vlieger en Jan Boskamp.

1. Had Club nood aan een nieuwe dynamiek en brengt Alfred Schreuder die?

Hugo Broos: “Afgaand op de prestaties in de heenronde, zware en pijnlijke nederlagen zoals thuis tegen Leipzig, en de strubbelingen die er zijn geweest, het geval-Vormer en de berichten dat sommige jongens niet meer tevreden waren, is het misschien voor beide partijen goed dat het op die manier geregeld is geweest. Al vind ik het onbegrijpelijk dat een coach als Philippe Clement, over wie je twee jaar lang in de meest lovende woorden spreekt, het plots niet meer zou kunnen. Blijkbaar is dat eigen aan het voetbal. Ik maakte het zelf ook mee. Op basis van wat ik lees, geeft Schreuder de indruk dat hij verandering in de ploeg zal brengen en dat kan voor een andere dynamiek zorgen.”

Geert De Vlieger: “Ik had het gevoel dat het ook dit seizoen met Clement nog wel goed zou komen, in die zin dat ze nog altijd de voornaamste titelkandidaat waren. Het gevoel dat het echt helemaal op was, had ik niet. Maar dat die trein naar Monaco nu passeert, lijkt mij anderzijds wel voor iedereen een goed moment. Schreuder ken ik nog van mijn tijd als doelman in Nederland en lijkt mij qua omgaan met die groep de perfecte vent. We vochten veel derby’s uit tussen Willem II en NAC. Ooit moest er een van die derby’s stilgelegd worden na supportersrellen, waarbij er vooral van alles naar mij werd gegooid, zoals golfballen en ook nog zwaarder materiaal. Toen we beiden als aanvoerder in de kleedkamer van de scheidsrechter zaten, zei Alfred: Scheids, laat ons ermee stoppen, want het wordt niet beter. Misschien is dit het moment om de zogezegde supporters eens duidelijk te maken dat we dit niet langer tolereren. Dat getuigt van persoonlijkheid. Sindsdien ben ik Alfred eeuwig dankbaar.” (lacht)

Jan Boskamp: “Ja! De chemie tussen Clement en de ploeg was al langer helemaal weg, de terugval na PSG en Leipzig was te groot. Ook in competitie: 40% van de punten weggegeven, dat is teveel. Monaco kwam net op tijd, voor Philippe én voor Club zelf. Schreuder zal een frisse wind en nieuwe ideeën brengen maar hij zal vooral, 100% zeker, leuk voetbal brengen. Dat deed hij overal waar hij al werkte.”

© BRUNO FAHY BELGA

2. Is de nieuwe veldbezetting die Schreuder overweegt, met Ruud Vormer op 6, Charles De Ketelaere op 9,5 of 10 en Bas Dost op 9, logisch?

Hugo Broos: “Op basis van de info die ik uit de media haal, concludeer ik dat hij heel aanvallend wil spelen. Dat is de Nederlandse mentaliteit. Daar is dat allemaal heel mooi, maar onze competitie zit toch iets anders in elkaar. Het kan je ook hier helpen winnen, om altijd de voetballende oplossing te blijven zoeken, maar in sommige wedstrijden vrees ik dat je in de problemen zal komen op het vlak van balrecuperatie. Vormer op 6, dat is niet zijn beste positie en ook niet iedere wedstrijd de beste keuze voor de ploeg, denk ik. Net als Clement zal Schreuder keuzes moeten maken, maar als hij resultaten haalt, zal iedereen zwijgen. Punt gedaan. Zo is het.”

Geert De Vlieger: “Dat lijkt mij inderdaad redelijk logisch. Ik kan mij voorstellen dat Vormer nu ook wel een nieuwe dynamiek voelt. Hij, Dost en anderen beseffen wel dat het er boenk op zal moeten zijn. Schreuder zal verder gaan op wat Clement altijd geprobeerd heeft: met Club verzorgd, aanvallend, dominant, attractief voetbal brengen. Daar staat het Nederlands voetbal voor en daar staat ook Schreuder voor.”

Jan Boskamp: “Vormer op de 6 vind ik niet meteen zo’n goed idee, De Ketelaere achter Dost, die Schreuder als diepe spits weer zal oppikken, wel. Vraag is hoe hij zal spelen en kom nu niet af dat elke Hollander 4-3-3 speelt. Al speel je met Dost in de spits wel best met twee flanken natuurlijk, Lang en Buchanan misschien. En dan Vormer in de punt vanachter op het middenveld? Maar hij durft ook wel spelen met een 4-4-2, met twee verdedigende middenvelders. Hij zal in elk geval keuzes moeten maken. Als hij 3-4-3 wil spelen, gaan ze er nog wel eentje moeten halen voor op links achterin.”

© BRUNO FAHY BELGA

3. Wordt Club kampioen?

Hugo Broos: “Jawel. Omdat er play-offs zijn. Union zit in een ongelofelijke flow, te vergelijken met Lierse in de jaren negentig, maar ze hebben nog niet de ervaring om met de druk van de play-offs om te gaan. Dan is elke wedstrijd een topmatch en ik denk dat ze het dan niet meer zullen kunnen houden. Club heeft nu de extra belasting van Europees voetbal niet meer en als ze de achterstand niet te groot laten worden, verwacht ik dat in de play-offs alles in zijn plooi zal vallen.”

Geert De Vlieger: “Ik denk het wel. Wat ze zelf altijd bestreden hebben, de halvering van de punten in de play-offs, zal nu in hun voordeel spelen. Zo zie je maar. Ik verwacht niet dat Union zal verslappen, het zal een te duchten titelconcurrent blijven. Maar wat we niet weten: hoe zal het bij Union lopen wanneer het er echt om gaat en de druk hoger wordt? Hun voordeel is dat niets moet. Bij Club wel. Als je ziet welke inspanningen ze leverden en waar ze in de toekomst naartoe willen, dan is dat ticket voor de Champions League en de vele centen die erbij horen een must.”

Jan Boskamp: “Was Clement gebleven, had ik gezegd: neen! Dan wordt het een kluppie uit Brussel. Juist, Union of Anderlecht! Union kon zich zelfs na het thuisverlies tegen OHL meteen herpakken, waarom zouden ze dan niet weerbaar zijn in de play-offs? En bij Anderlecht heeft Kompany er eindelijk stabiliteit in gekregen. Maar met Schreuder weet ik het weer minder zeker. Omdat Club nog steeds het meeste kwaliteit heeft.”