De chaos is compleet bij KV Oostende: spelers dreigen met staking als Thalhammer aanblijft als coach

Alsof de sportieve zorgen nog niet groot genoeg zijn, dreigt nu ook een deel van de spelersgroep met een staking als trainer Dominik Thalhammer als coach aanblijft. Ze noemen zijn speelstijl “naïef” en willen met beloftencoach Kurt Bataille het seizoen afwerken.

Geen gewone woensdag op oefencomplex De Schorre. Enkele spelers, waaronder Thierry Ambrose en Maxime D’Arpino, hadden genoeg van het “naïeve pressingvoetbal” van trainer Thalhammer. Ze gaven aan liever het seizoen te willen afwerken met beloftencoach Kurt Bataille, die hoge toppen scheert met de U21. Sommige spelers polsten al naar zijn diensten. De geanimeerde middag en voorstel van trainerswissel belandde bij sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye, maar die keerde zich resoluut tegen een ontslag van Thalhammer. Na een gesprek tussen spelers en staff werd woensdagmiddag toch getraind, maar de discussie is nog geen voltooid verleden tijd. Er wordt gedreigd met een staking tijdens de training van donderdag. Afwachten wat dat geeft.

Intussen roert ook de supporterskoepel Kustboys zich. “Als supportersfederatie hebben wij de overnemers en beleidsmakers lang het voordeel van de twijfel gegeven”, laat voorzitter Peter Van Nuffel optekenen. “Wij wilden de club zoveel mogelijk ondersteunen om zeker geen negatief klimaat te scheppen. Ons vertrouwen is echter te veel beschaamd geweest en het gebrek aan investeringen en het sportieve wanbeleid zorgen er nu voor dat we op de rand van degradatie staan. Drie jaar later (na de intrede van het Amerikaanse PMG en de Ostend Investment Company, red.) is geen enkele belofte nagekomen. Ze moeten hun conclusie trekken, of zoals ze in het Ostends zeggen: pakt je zak.” (TVA)