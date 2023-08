De balbehandeling van Nusa is zo sierlijk dat het poëzie wordt

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Telraamoverwinning

Het is dezer dagen weer fijn om fan van Club Brugge te zijn. Dat was zondag overduidelijk in een zonovergoten Jan Breydelstadion dat misschien niet tot in de nok zat gevuld, maar veel zal dat allicht niet gescheeld hebben. Als de zomerzon gul is voor het Brugse voetbalheir valt het op dat deze anders krakende en vochtige bunker volop voetbalatmosfeer ademt wanneer die smakeloze verzameling van oude voetbalzitjes in vergezochte kleurcombinaties wordt ingenomen door grotendeels in het blauw en zwart uitgedoste enthousiastelingen. Een pint bier erbij, een snelle hap, een korte babbel met de voetbalvrienden en een telraamoverwinning… de match tegen Molenbeek was voor de Clubsupporter een verademing na lange maanden van twijfel. Zoals eerder aangehaald moeten we de grote overwinningen tegen RWDM, Eupen en Akureyri kunnen plaatsen in de juiste context. Maar het mag zeker worden aangehaald dat het voetbal onder Ronny Deila swingt en dwingt en dat bepaalde jongens een hoog niveau halen, terwijl anderen dan weer in de luwte van al dat aanvallend geweld edel werk verrichten in functie van diegenen die nu in de spotlights lopen.

Chirurgische precisie

Hartverwarmend is toch het feit dat sommige jeugdproducten gedecideerd de stap zetten naar het eerste elftal. Brandon Mechele krijgt meer en meer het gezelschap van streekgenoten in de verdediging. Spileers, De Cuyper en Sabbe zijn zonder twijfel drie eigen producten die hun voet naast vroeger aangekochte dure buitenlandse jongens kunnen zetten. En Nusa werd weliswaar op zeer vroege leeftijd gehaald in Noorwegen, maar wordt gebracht met chirurgische precisie. Het zou verleidelijk zijn om die jongen week na week in de strijd te gooien, want zijn balbehandeling is zo sierlijk dat het poëzie wordt. Maar voetbal is meestal verre van voeding voor de ziel. Het is hard en ruw, meedogenloos en meestal ook wat geveinsd en listig waar de waan van de dag heerst over duidelijk zicht op de toekomst. Een bos bloemen en een bank vooruit voor diegenen die speler en entourage kunnen overtuigen om de ontbolstering van Antonio Nusa in Brugge verder te laten plaatsvinden. Ik denk dat iedereen daar later de vruchten zal van plukken.

CA Osasuna

Hoelang intensief dit seizoen wordt, zal afhangen van de prestaties tegen CA Osasuna, een zeer gedegen en verraderlijke middenmoter uit La Liga in Spanje. Deze jongens zijn gepokt en gemazeld in een Europese topcompetitie en bovendien hebben die na vele jaren zonder Europees voetbal hun zinnen gezet op een avontuur in de Conference League. Gelukkig kan Club ondertussen bogen op een bijzonder rijke traditie op het Europese toneel en is er vertrouwen in de kern. Die kern is smal, dat is zowat de enige bedenking die ik net voor het sluiten van de transferperiode kan maken. Een ongeluk is rap gebeurd (zie Casper Nielsen in IJsland en Maxim De Cuyper tegen RWDM), een last minute transfer is al even vlug afgehandeld. Maar misschien denk ik nog te veel in termen van Champions League-deelnames terwijl een afgeslankte kern evengoed een bewijs kan zijn van goed financieel bestuur. Het zal belangrijk zijn om met de hele ploeg, inclusief en niet in het minst het medische team, de grenzen van het mogelijke te bewaken. Ik vermoed dat al dat monnikenwerk van parameters en statistieken niet voor niets zorgvuldig wordt bijgehouden. En dan is er ook nog onze trainer die met zijn Noorse no nonsensementaliteit en tegen zowat alle supportersmeningen in pal achter jongens als Boyata, Odoi en Jaremtsjoek staat. Wie ben ik dan om iemand ongelijk te geven die blijk geeft van veel kennis van zaken en bovendien in verschillende landen met die aanpak succesvol is geweest? Niet onbegrijpelijk gaf hij hier al kritiek op sommige fans die bepaalde jongens veel te vroeg afschrijven, nog voor hun volledige aanpassing aan het voetbal van Club Brugge een feit is. In deze tijd van zotte bedragen voor nieuwe spelers zal het bewaken van het eigen spelerskapitaal misschien veel belangrijker blijken dan velen voor het seizoen hadden voor mogelijk gehouden.