David Hubert (33) kijkt met gemengde gevoelens naar zijn Essevee-transfer

David Hubert (33) kwam vorige zomer over van OH Leuven. De middenvelder maakte al vijftien keren zijn truitje nat voor Essevee. In het seizoensbegin startte hij regelmatig, maar de laatste paar matchen zit hij vaker op de bank. “In het begin had ik een goed gevoel bij mijn transfer, maar het zijn de trainers die beslissen.”

Hubert bracht met een titel en twee bekerzeges op zijn palmares veel ervaring met zich mee naar de Gaverbeek. De Brusselaar kent voorlopig niet het seizoen dat hij voor ogen had. Zulte Waregem presteert sportief een pak onder zijn verwachtingen, maar wist zijn laatste twee competitieduels al winnend af te sluiten.

Je zit nu een half jaar bij de club. Hoe kijk je terug op die periode?

“Ik ben heel goed ontvangen door een aangename kern en ik kwam terecht in een warme club met een goede infrastructuur. Op dat vlak kan ik alleen maar positieve dingen vermelden. Op sportief vlak is het anders. In het begin van het seizoen verdienden we meer punten dan dat we kregen, maar erna moeten we naar onszelf kijken. We slikten teveel tegendoelpunten en toonden geen weerbaarheid. Als team slaagden we er niet in om eruit te geraken, maar nu lijkt het alsof we die periode achter de rug hebben.”

Had je bij je transfer gedacht dat het sportief zo’n vaart ging lopen?

“Dat kan je niet op voorhand weten. Ik had een goed gevoel bij mijn overgang. In mijn hoofd zat het idee dat we als ploeg een mooi verhaal konden neerschrijven, maar alles hangt af van de resultaten. Daarnaast kregen we ook nog eens te maken met een trainerswissel.”

Francky Dury werd op straat gezet en erna begon Zulte Waregem te winnen.

“Dat is natuurlijk een effect dat je kan hebben na een wissel van de macht. Sommige jongens die misschien niet speelden onder de vorige coach krijgen nu plots meer vertrouwen en willen zich absoluut bewijzen. Zoals je ziet wierp dat zijn vruchten af, maar ik vind wel dat Francky een mooier afscheid verdiende. Na zoveel jaren bij eenzelfde club is het spijtig hoe het voor hem hier geëindigd is.”

Timmy Simons en Davy De fauw namen het roer over. Kan je het goed vinden met beide?

“Zeker. Het feit dat ze al actief waren bij de club is een groot pluspunt. Voor niemand was er een aanpassingsperiode nodig waardoor ze niet van nul moesten starten.”

Hoe zien trainingen van de twee nieuwe coaches eruit?

“We trainen op een duidelijke filosofie die ze voor ogen hebben. De coaches weten goed hoe ze deze groep moeten aanpakken en vaak zijn de trainingen ook wat losser.”

Verschillen die met die van Dury?

“Ze waren natuurlijk al T2 en T3 onder de vorige coach, dus zijn er enkele zaken die terugkomen. Timmy en Davy leggen andere accenten tijdens de training en proberen er stelselmatig nieuwe patronen in te slepen. In tegenstelling tot vroeger krijgen we soms ook een extra training in de week, omdat ze die specifieke patronen erin willen krijgen.”

Op het trainingsveld lopen er ook veel jonge jongens rond. Probeer jij die dan ook wat te coachen?

“Het zit sowieso in mij om dat te doen. De laatste jaren doe ik dat meer en meer, omdat ik het vroeger zelf nodig had. Nu besef ik hoe waardevol dat was. Soms neem ik spelers apart die wat gefrustreerd of ongeduldig zijn. Ik stel ze dan gerust en ik vertel hen dat ze zich moeten focussen op wat nog komt.”

Zie je een mooie toekomst voor enkele jongelingen binnen de kern? Bijvoorbeeld voor Dion De Neve.

“Ik kijk niet graag naar één persoon. Er zijn ook nog jongens die al wat ouder zijn dan 20 die het zeker ook nog kunnen maken. Het is een zaak voor de jonge jongens om hun kopje erbij te houden en zich te concentreren op hun spel. De Neve scoorde een belangrijk doelpunt, wat goed is voor hem. Hij werkt hard en krijgt vertrouwen uit zulke momenten.”

De club zelf kreeg ook vertrouwen uit zijn laatste twee duels.

“Dat klopt. In het begin van het seizoen zaten we in het sukkelstraatje, maar we dachten dat we eruit waren gekropen door een thuisoverwinning tegen Antwerp. Dit bleek niet zo te zijn. Nu hebben we twee mooie wedstrijden gewonnen waardoor we met vertrouwen de winterstop ingingen.”

Met het vertrouwen dat jullie nu hebben, mag de ‘makkelijkere’ januarimaand geen probleem vormen. Ofwel?

“Het woord ‘makkelijk’ nemen we als club en ploeg niet graag in de mond. Elke wedstrijd moet natuurlijk gespeeld worden. Wel zakken we met vertrouwen af naar die matchen. Ik kan wel stellen dat deze maand cruciaal zal zijn voor de ploeg. We spelen tegen rechtstreekse concurrenten als Oostende, Leuven en Beerschot en dan moet je natuurlijk tonen dat je er als ploeg klaar voor bent.”

Opvallend dit seizoen bij Zulte Waregem is dat er veel Belgen in de kern zitten.

“Het is leuk om in een kleedkamer te komen met veel Belgen. De mix van jong en oud, Belg en buitenlander is in evenwicht. Het schept een positieve sfeer.”

Zijn jullie een vriendenbende naast het veld?

“Ja, maar spijtig genoeg is corona nog steeds aanwezig, dus kunnen we bijvoorbeeld niet met twintig man op restaurant gaan. Echte stapjes in de wereld zetten, konden we ook nog niet, maar we blijven soms wat langer op de club hangen om wat bij te praten.” (Elian Coussement)