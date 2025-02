Datum Brugse derby wordt mogelijk gewijzigd: Beslissing valt vrijdagmiddag

De kalendermanager van de KBVB informeerde beide clubs dat de Brugse derby van zondag 9 maart mogelijks verplaatst zal worden naar woensdag 26 februari. Een finale beslissing zal genomen worden uiterlijk vrijdagnamiddag.

De potentiële wijziging heeft te maken met de kwalificatie van Club Brugge voor de 1/8e finales van de Champions League. UEFA laat omwille van commerciële verplichtingen niet toe dat Club Brugge haar beide wedstrijden van de 1/8e finales afwerkt op een woensdag.

Aangezien Club Brugge op speeldag 28 en 29 van de Jupiler Pro League telkens op zondag speelt, en omdat de FIFA en UEFA reglementen voorschrijven dat er minstens twee volledige dagen tussen twee opeenvolgende wedstrijden van één team moeten zitten, heeft dit tot gevolg dat er moet geschoven worden met speeldag 28 (AA Gent-Club Brugge op zondag 2 maart) of 29 (Cercle-Club op zondag 9 maart) van de Jupiler Pro League.

Als UEFA zou beslissen dat de terugwedstrijd van Club Brugge in de Champions League gespeeld wordt op dinsdag 11 maart, zal de kalendermanager van de KBVB de derby vervroegen naar woensdag 26 februari. De wedstrijd naar een latere datum uitstellen, na zondag 9 maart, is niet mogelijk aangezien Cercle zelf op 6 maart en 13 maart actief is in de Conference League.

Normaliter komt er vandaag duidelijkheid over de speeldatum van de derby.