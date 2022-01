Dapper KVO geeft voorsprong uit handen en verliest van Antwerp, maar levert bemoedigende prestatie

KVO heeft geen punten kunnen sprokkelen in de eerste wedstrijd van het post-Blessin-tijdperk. Ondanks een bemoedigende prestatie ging het de boot in tegen een volwassen Antwerp. Komende week wachten verplaatsingen naar Gent en Cercle.

Door het vertrek van Alexander Blessin naar Genua in de Serie A zat assistent Markus Pflanz als hoofdtrainer op de bank. Hij kon niet rekenen op de licht gekwetste Capon en D’Arpino, Amade was ziek. Nieuwkomers Sakamoto en Duncan begonnen in de basis. Bij Antwerp startten ook geboren Oostendenaars Bataille en Verstraete.

De eerste grote kansen waren voor Antwerp met binnen de openingsminuten kansen voor Frey – goed gepareerd door Hubert – en Verstraete. Anderzijds werd Robbie D’Haese op het laatste nippertje op weg naar doel gestuit door Dessoleil. Antwerp bleef komen: Yusuf mikte van nabij het penaltypunt naast, Benson zag een poging via Hubert naast hobbelen en een kanonskogel van Nainggolan miste nauwkeurigheid.

Doelpunt afgekeurd

Oostende probeerde voordeel te halen uit de omschakeling, waarbij een 5-3-2 al snel een 3-4-3 werd, met Ndicka mee als flankaanvaller. Halfweg kwam KVO meer opzetten. Twee keer kort na mekaar was het bijna prijs. Ambrose kapte netjes naar binnen en testte de vingertoppen van Butez, meteen erna moest de Antwerpse goalie plat op een schuiver van D’Haese. Oostende herstelde het evenwicht. Het mag wel van geluk spreken dat een goal van Frey op aangeven van Verstraete werd afgekeurd voor buitenspel. Na tussenkomst van de VAR werd ook een Oostends doelpunt van Ndicka geannuleerd voor zéér nipt offside.

Zech Medley scoorde het openingsdoelpunt, maar het levert KVO niets op. © BELGA

KVO begon gedreven aan de tweede helft. De ijverige Sakamoto kapte op links z’n mannetje uit en vond de vrijstaande Medley, die z’n eerste Oostendse goal lukte. Antwerp moest komen en de eerste kans in de tweede het vermelden waard was een krul van Benson. Tegelijk was het knap om zien hoe iederéén bij KVO aan het coachen ging – deze groep hangt goed aan elkaar. Helaas was de voorsprong van korte duur, want op het uur verschalkte Frey dan toch Hubert.

Een spannend laatste kwart kondigde zich aan: Antwerp wou de titelkansen gaaf houden, KVO wou meer dan een punt. Dat illustreerde D’Haese met een knal op Butez. Maar de goal viel aan de overant: Miyoshi haalde de achterlijn, vond met z’n teruglegger Balikwisha en die lukte de 1-2. Koude douche voor Oostende.

Michel Ange Balikwisha viert na zijn goal die Antwerp de overwining bezorgde. © BELGA

In het slot kon het geen grote kansen meer bij mekaar werken. Antwerp speelde de wedstrijd volwassen uit. Hoe dan ook mogen Markus Pflanz en co terugblikken op een goeie pot, gezien de bewogen week. Op die manier mag degradatie nooit nog een gespreksonderwerp vormen. (TVA)