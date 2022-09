Dani Ramirez riskeert drie wedstrijden schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag zijn schorsingsvoorstellen bekendgemaakt voor de rode kaarten van afgelopen weekend. Alessio Da Cruz (KV Mechelen) en Dani Ramirez Fernandez (Zulte Waregem) werden van het veld gestuurd, het bondsparket wil hen daarvoor allebei drie matchen schorsen, waarvan twee effectief. Beiden hangt ook 2.500 euro boete boven het hoofd.

Daniel Ramirez Fernandez werd in de 17e minuut van het veld gestuurd. De Zulte Waregem-spits ging in een rommelige fase op de verkeerde manier naar een losse bal, volgens scheidsrechter Brent Staesens. Met geheven studs tackelde hij over de bal en op het scheenbeen van Franck Boya dat nadien aan het bloeden was Meteen rood, aldus Staesens.

Als de clubs niet akkoord gaan met het voorstel, wordt de zaak dinsdagmiddag behandeld door het Disciplinair Comité van het Profvoetbal.