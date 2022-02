Dan toch met De Ketelaere tegen Antwerp?

Een vol stadion, eindelijk terug pintjes en hamburgers langs de zijkant. Ideale omstandigheden voor een topwedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp. Club Brugge wipte vorige week over The Great Old naar de tweede plaats in het klassement en hoopt om die kloof op zondag nog verder uit te breiden. Normaal gezien zonder De Ketelaere maar Schreuder liet de deur op een kiertje.

Het gespreksonderwerp van de afgelopen dagen kwam ook terug op de wekelijkse persbabbel. Club Brugge heeft met Eduard Sobol een Oekraïense speler binnen de rangen. Vanuit de supportersfederaties werd ondertussen al opgeroepen om zondag vlaggen van Oekraïne mee te brengen om hem een hart onder de riem te steken. “Ik heb deze ochtend met hem gesproken”, verduidelijkte Schreuder.

“Het is verschrikkelijk wat er gebeurt in zijn land. Natuurlijk heeft hij het er lastig mee en is het zwaar voor hem. Als hij een dag wat anders wil doen dan voetbal, moet dat mogelijk zijn voor ons. Het is verschrikkelijk voor zijn familie en voor heel Oekraïne.”

Gisteren zag het ernaar uit dat Club het zou moeten stellen zonder Charles De Ketelaere. Hij ontwrichtte zijn schouder op training en testte bovendien positief op corona. Schreuder sluit een afwezigheid echter nog niet uit.

“Het is afwachten, het is altijd lastig als een topspeler geblesseerd raakt. We kijken hoe hij morgen is en dan kijken we of hij kan spelen. Voorin hebben we meerdere opties. Nusa ontwikkelt zich geweldig bij Club NXT. Adamyan geeft ons tempo en snelheid als hij inkomt, hij is ook heel doelgericht.” Ofwel kiest Schreuder voor Dost, de man die hem in het begin doelpunten schonk maar inmiddels wegkwijnt op de bank.

‘Beste ploeg van competitie zijn’

Het beloven drukke dagen te worden voor de landskampioen. Eerst de topper tegen Antwerp en dan de strijd voor een bekerfinaleticket tegen AA Gent. “Zowel Antwerp als wijzelf staan in de top vier en willen kampioen worden. Ik kijk niet naar bedreigingen. We moeten naar onszelf kijken, wij vinden dat wij de beste ploeg van de competitie kunnen zijn. We moeten de lat voor onszelf heel hoog leggen.”

“Ik voel geen extra druk omdat ik iedere wedstrijd wil winnen. Het is heel erg mooi dat we in een uitverkocht stadion kunnen spelen. De situatie is weer zoals normaal en dat maakt voetbal zo mooi, we moeten ervan genieten met zijn allen.”

(JT)