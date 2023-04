Dan toch geen staking bij KV Oostende: groepsgesprek moet plooien (tijdelijk) gladstrijken

De stakingsdreiging bij (een deel van) de spelersgroep van KV Oostende is afgewend. Na een stevig groepsgesprek ging de training van donderdagochtend gewoon van start.

Enkele spelers – Ambrose en D’Arpino voorop – dreigden met een staking als protest tegen het “naïeve pressingvoetbal” van coach Dominik Thalhammer. Ze opperden bovendien om de resterende wedstrijden met succesvolle beloftencoach Kurt Bataille af te werken. Ceo Gauthier Ganaye verzette zich vierkant tegen een nieuwe trainerswissel.

Een groepsgesprek donderdagochtend – zonder de immer afwezige ceo – heeft de lont al dan niet tijdelijk uit het kruitvat gehaald. Thalhammer zelf was naar verluidt behoorlijk aangeslagen en ontgoocheld over de démarche van z’n spelers, maar kon diep vanbinnen toch de moed vinden om de trainingen voort te zetten. Het is maar de vraag welk elftal zaterdag tegen Leuven op het veld komt. (TVA)