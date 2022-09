Daar is ‘m, daar is ‘m: Thierry Ambrose scoort eerste competitiegoals voor KVO

Met twee treffers – en een gelukje – heeft Thierry Ambrose eindelijk z’n eerste goals van dit seizoen voor KV Oostende beet. De aanvaller was maar wat blij met z’n ploegmaat Tatsuhiro Sakamoto, die een gemiste penalty van Ambrose terug tot bij de aanvaller bracht. “Z’n loopactie was geweldig”, haalde de man uit Guadeloupe opgelucht adem.

KV Oostende begon goed aan de partij in Brugge, maar na een minuut of tien zakte het spelniveau dramatisch. Cercle profiteerde en lukte twee goals – het hadden er ook meer kunnen zijn. Na enkele terechte wissels – de mannen met een gele kaart vlogen eruit – wist KVO alsnog de achterstand om te buigen in een punt. “We speelden te vaak de bal in de voeten, konden geen ruimte creëren en brachten geen diepgang. Dat lukte na de pauze wel. De snelheid van David Atanga en de sterkte van de jonge Mo Berte deed ons goed. Dus ja: Cercle was de betere in de eerste helft, wij in de tweede. En dan is een gelijkspel een terechte score.”

Ambrose mocht twee keer aanleggen voor een strafschop. Die eerste werd weliswaar gemist, maar Tatsuhiro Sakamoto was razendsnel gevolgd om de rebound panklaar te leggen voor de spits. “Toen ik die penalty miste, dacht ik bij mezelf: ‘Sh*t, hoe slecht is dié getrapt.’ Maar gelukkig maakte Tatsu een fantastische loopbeweging en kon ik alsnog scoren. Fantastisch gewoon.” Ook in de catacomben dankte hij de Japanner uitgebreid, zelfs met een kus op de wang. Ambrose mocht ook een tweede penalty nemen, al ging er wel wat discussie met Cameron McGeehan aan vooraf. “Hij vroeg me om die elfmeter aan hem te geven. Maar ik ben de spits, ik wil scoren én mijn verantwoordelijkheid nemen. Die tweede ging er vlotjes in en da’s goed voor het vertrouwen.”

“Kijk”, vervolgt Ambrose, “als aanvaller droom je over goals. In het begin van het seizoen speelde ik goed, maar ik zag die inzet niet beloond. Je begint je dan af te vragen wanneer dat doelpuntje zal vallen en je reageert ook anders. Snellers schieten, slechte keuzes maken. Nu krijg ik die ‘reward’ voor de inzet wél. (knipoogt) Ik zal alleszins goed slapen.

Tot slot: staat KVO volgens Ambrose op een correcte plaats in het klassement? “Neen, we verdienen hoger te staan. Deze kern is goed, de trainer maakt de juiste keuzes, net als de clubleiding met de transfers. Alleen beslisten kleine fouten in de wedstrijden daar anders over. Na de interlandbreak moeten we scoren én verdedigen als gekken.” (TVA)