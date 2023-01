Cyle Larin verlaat Club Brugge voor het Spaanse Valladolid

Cyle Larin komt voor de rest van het seizoen op uitleenbasis uit voor het Spaanse Real Valladolid. Club Brugge verhuurt de 27-jarige aanvaller, met aankoopoptie. Dat maakten beide clubs dinsdag bekend.

De Canadees streek pas afgelopen zomer neer in het Jan Breydelstadion. Hij maakte de overstap van het Turkse Besiktas, dat hem in het seizoen 2019-2020 al eens verhuurde aan Zulte Waregem. Bij Club kon Larin nooit zijn stempel drukken. Hij kwam de voorbije maanden in dertien officiële wedstrijden op het veld, waarin hij een keer tot scoren kwam. Slechts twee maal stond hij aan de aftrap. Na Nieuwjaar behoorde hij geen enkele keer meer tot de wedstrijdselectie van Club.

Larin is de Canadese topschutter aller tijden. In 57 interlands maakte hij 25 doelpunten. Op het WK in Qatar eind vorig jaar speelde hij in de drie verloren groepswedstrijden mee, maar kwam hij niet tot scoren. Tegen de Rode Duivels (1-0 nederlaag) viel hij een halfuur voor tijd in.

Degradatie

De nieuwe club van Larin, Real Valladolid, staat op de achttiende plaats, de eerste degradatieplaats, in La Liga. Het team uit Castilië en Leon telt na achttien speeldagen zeventien punten. Komende zondag wacht een thuiswedstrijd tegen Valencia, dat als nummer twaalf slechts drie punten meer telt.

Valladolid promoveerde vorig seizoen als vicekampioen in tweede klasse naar La Liga. De club wordt geleid door de Braziliaanse voormalige topaanvaller Ronaldo. Die werd in september 2018 meerderheidsaandeelhouder van de club.