Custovic en Caen over West-Vlaamse kelderkraker: “KVK heeft iets meer kwaliteit en speelt wat realistischer”

KV Kortrijk (14de) kan KV Oostende (17de) zaterdagnamiddag in de degradatiestrijd op zeven punten zetten. Adnan Custovic en Gino Caen, beiden ex-KVK en ex-KVO, blikken vooruit naar de kelderkraker in het Guldensporenstadion. “Storck kuiste de kleedkamer uit en laat iedereen in het gareel lopen. Wat hij doet, is top. Hij zal Kortrijk redden.”

In de heenwedstrijd op 6 november zaten ze nog alle twee zelf in de dug-out: Gino Caen als T2 in die van KV Oostende en Adnan Custovic als T1 in die van KV Kortrijk. Het werd toen 3-1. Bij 1-1, na goals van Hornby (8’) en Bruno (19’), pakte Keita zijn tweede gele kaart (33’) en verloren de bezoekers hun grip op de wedstrijd. Na de rust besliste McGeehan (54’, 96’) de strijd in het voordeel van de thuisploeg. Het was de eerste wedstrijd van Dominic Thalhammer, die bij de kustploeg de ontslagen Yves Vanderhaeghe was komen vervangen. Hij verklaarde blij te zijn met de zege, maar ook dat er nog veel werk te doen was. Dat zou een week later nog duidelijker blijken: hij verloor met 6-0 in Westerlo. Custovic verloor dat weekend opnieuw, met 0-4 van Gent, en werd vervangen door Bernd Storck. De balans sinds de trainerswissels is intussen: KVO is na 3 op 21 gezakt naar de voorlaatste plaats, KVK staat na 9 op 15 14de met vier punten meer.

Meer discipline

“Blijven we in de heenmatch met elf, dan hadden we wellicht gewonnen”, zegt Custovic. “Die rode kaart veranderde alles. Nu geef ik het voordeel aan Kortrijk. Omdat ze in een positieve spiraal zitten en thuis spelen. De nieuwe coach is met 9 op 15 goed begonnen. Hij zette er iets neer met meer discipline en een systeem dat werkt. Misschien ben ik te menselijk geweest, maar het zat ook niet mee. Ik heb geprobeerd het maximum uit de spelers te halen die ik ter beschikking kreeg. Storck heeft gedurfde keuzes gemaakt. Met Dessoleil, Vandendriessche, Radovanovic en Ilic verwijderde hij vier leiders uit de kleedkamer en ik heb de indruk dat hij ook niet te veel meer rekent op D’haene. Momenteel geven de resultaten hem gelijk. Avenatti begint te scoren, Messaoudi rendeert meer, Selemani speelt goed op het middenveld, ook Bruno, Loncar en Mehssatou doen het goed op een voor hen ongewone positie én – niet te vergeten – Kadri is eindelijk terug.

Het is niet dat KVK nu àl zijn wedstrijden gaat winnen en dat Oostende al de zijne gaat verliezen – Adnan Custovic (Ex-coach KV Kortrijk)

“Terwijl bij Oostende de pressing over het hele veld van de nieuwe coach tot nu toe geen succes is. De vraag is: gaat hij zijn persoonlijke overtuiging blijven doordrukken of gaat hij zich wat aanpassen aan de spelers waarover hij beschikt? Met andere woorden: gaat hij zo blijven voetballen of meer in een defensief blok gaan spelen? Met Batzner, Atanga, Sakamoto en Ambrose heeft Oostende offensief wel wat interessante spelers lopen, vind ik.”

“Kortrijk is favoriet. Maar het is niet dat het nu àl zijn wedstrijden gaat winnen en dat Oostende al de zijne gaat verliezen natuurlijk. Ik ben heel benieuwd hoe de wedstrijd zal verlopen.”

Hoge pressing

“Ik ga zaterdag zeker kijken”, zegt Caen, ex assistent van de drie West-Vlaamse clubs in de degradatiestrijd. “Zo’n wedstrijd kan alle kanten uit, maar ik denk dat Kortrijk het zal halen. Ze hebben iets meer kwaliteit, met jongens als Selemani, ze spelen thuis én ik heb meer vertrouwen in de organisatie van Storck. Ik heb na het ontslag van Yves Vanderhaeghe nog vijf weken onder de nieuwe coach gewerkt en na de 6-0-nederlaag in Westerlo heb ik hem gezegd: ‘Zo zal het niet lukken.’ Om die hoge pressing te kunnen spelen, heeft KVO niet voldoende spelers met een groot volume. Hij legde dat naast zich neer, maar zie: zaterdag leden ze al hun zesde opeenvolgende nederlaag.

Gino Caen. © VDB

“Vorige week kreeg ik nog een bericht van een speler, die schreef dat alles wat wij opgebouwd hadden aan het afbrokkelen is en dat er al wekenlang niet meer op balbezit is getraind. Tegenstanders zien natuurlijk ook hoe je dit KVO met zijn eenzijdige spelwijze pijn moet doen. Ik lees dat ze tegen Antwerp goed speelden, maar als aan beide kanten alle kansen waren binnengaan, was de uitslag 4-10 geweest. Goed gespeeld?

“Kortrijk speelt realistischer voetbal. Met 9 op 15 zie je daar na de trainerswissel wel meteen resultaat. Storck kuiste de kleedkamer uit en laat iedereen in het gareel lopen. Dan moet je zeggen: hij is de man die ze daarvoor nodig hadden. Wat hij doet, is top, vind ik. Ik denk dat hij hen zal redden. Maar ik vraag mij af of zo’n autoritaire aanpak ook op lange termijn werkt. Ik geef Kortrijk én ook Zulte Waregem alleszins meer kans om zich te redden dan KVO.

“KVO scoort moeilijk en kan de nul niet houden. Mocht je mij vragen: als Kortrijk één speler van Oostende gratis zou mogen overnemen, één die een meerwaarde is én past in de mentaliteit die Storck er installeerde, dan zou ik niet meteen weten wie dat zou moeten zijn. Sakamoto is wel een goeie speler en Atanga en D’Haese zijn snel, maar in een ploeg die niet draait, is hun waarde serieus gedaald.”

Advocaat

Custovic is al weer aan de slag, als assistent van Ivan Leko bij Hajduk Split. De ervaren Caen zit nog thuis – en creëerde in zijn vrije tijd met www.mijnelftal.be een website met oefenstof voor voetbaltrainers.

“Intussen namen we – Yves Vanderhaeghe, Wesley Deschacht en ikzelf – een advocaat onder de arm omdat KVO nog altijd onze ontslagvergoeding niet heeft betaald”, zegt hij. “Ook de licentiecommissie wordt ingelicht. In ons contract staat een ontslagclausule, maar daar discussiren ze nu over. Toen ik in 2017 naar Anderlecht vertrok, kreeg KVO voor de verbreking van mijn contract een mooie bedrag. Maar nu ze zelf moeten betalen, omdat ze mij na vijf maanden ontsloegen, willen ze niet. Dan denk je: zijn er misschien ook extrasportieve problemen?”