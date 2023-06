Cultspeler Lajos Kü wordt 75: Hoe Hongaarse ‘landverrader’ legende werd bij Club Brugge

Slechts twee wedstrijden speelde Lajos Kü voor Club Brugge, waaronder de finale van de Europacup voor Landskampioenen tegen Liverpool in 1978, precies 45 jaar geleden. Dat bezorgde hem bij blauw-zwart een mythische status. Op 5 juli wordt de Hongaar 75 jaar.

Eén keer per jaar nog komt Lajos Kü naar Brugge. Dan bezoekt hij telkens het graf van Michel Van Maele. Het was de oud-burgemeester en voormalig bestuurslid van Club die de Hongaar in 1977 naar blauw-zwart haalde. Hij kende de ex-international van een testmatch die hij met KV Kortrijk tegen de militairen had gespeeld. Kü arriveerde als vluchteling bij Club, hij voelde zich verstikt in de netten van het communisme en was met de hulp van een politiecommissaris naar het vrije Westen gevlucht, onder het mom dat hij daar mooie lederen schoenen van Adidas kon kopen. Zo belandde hij via het vroegere Joegoslavië en Italië in Zwitserland waar een mogelijke overgang naar Servette Genève afketste omdat hij voor een jaar werd geschorst.

Patriot

Lajos Kü werd in eigen land namelijk als een verrader beschouwd. Ruim vijftien jaar zou het duren voor hij naar Hongarije terugkeerde. Kü ging weer in de buurt van Boedapest wonen, net zoals vroeger toen hij nog voor het vermaarde Ferencváros voetbalde. Nadat hij aanvankelijk in de import/export-sector werkte, werd hij voorzitter van de Stichting Golden Team Foundation dat, aanvankelijk met de legendarische Ferenc Puskas als uithangbord, over het hele land en in de buurlanden evenementen organiseert die verder gaan dan sport alleen. Kü richt jeugdtoernooien in en geeft voordrachten over cultuur en vooral geschiedenis. Lajos is een patriot die met zijn evenementen het eenheidsgevoel in zijn land wil versterken. Tal van politici zijn al naar zijn betoog komen luisteren.

Tussendoor opereert Lajos Kü in de marge van het voetbal, zonder specifieke functie, maar met een waaier aan contacten. Zo ging hij Georges Leekens geregeld opzoeken tijdens diens passage als Hongaars bondscoach. Kü, die nooit geïnteresseerd was in het trainerschap, is in Hongarije een gerespecteerd man die geregeld om advies wordt gevraagd en bij interlands soms co-commentator is op de televisie.

Sancties

Eigenlijk leent het turbulente leven van Lajos Kü zich voor een film. Tijdens zijn actieve carrière in Hongarije had hij nooit zijn kritiek op het communistische regime gespaard. Hij werd een paar keer ontboden bij de voorzitter van de Hongaarse voetbalbond die met sancties dreigde. Zo rijpte het idee om het land te ontvluchten. Kü belandde bij het begin van het seizoen 77-78 bij Club Brugge, maar kon door zijn schorsing niet in actie komen. Tenzij bij de invallers. Hij demonstreerde zijn techniek en was de verpersoonlijking van de Hongaarse voetballer. Een magische Magyar.

Lajos Kü zal voor eeuwig verbonden blijven met de geschiedenis van Club Brugge. Toen blauw-zwart op het einde van het seizoen gebukt ging onder een zware blessurelast, informeerde trainer Ernst Happel of zijn schorsing was afgelopen. Kan jij spelen paprika?, bromde de Oostenrijker, niet bepaald de meest fijnzinnige in de omgang.

Kü maakte zijn debuut in een bekerwedstrijd op Sporting Charleroi, vier dagen voor de finale van de Europacup voor Landskampioenen tegen Liverpool. Club verloor met 3-1.

Tot ieders verbazing bleef Kü voor die wedstrijd op Wembley in de ploeg staan, als vervanger van de geblesseerde Paul Courant. Velen vroegen zich af of achter die opstelling niet de hand van Michel Van Maele zat. Kü speelde als aanvallende middenvelder een verdienstelijke wedstrijd en dwong de eerste kans af. Hij had wel moeite met de snelheid van uitvoering. Een probleem in een ploeg die constant de diepte zocht. Club verloor met 1-0.

Staatsvijand

Het is een wedstrijd die intussen al 45 jaar achter de rug ligt. Kü, die later nog in Oostenrijk en Amerika ging voetballen, praat er nog graag over. Hij herinnert zich hoe hij net voor die match zijn moeder opbelde omdat in Hongarije het bericht circuleerde dat hij in de gevangenis zat. Tijdens die finale, ook uitgezonden door de Hongaarse televisie, werd zijn naam niet één keer genoemd. Er was wel sprake over de nummer tien. Lajos leek wel een staatsvijand. Maar dat is allemaal al lang vergeten. De band met België heeft Kü nooit doorgeknipt. Hij was gehuwd met een Belgische maar scheidde later. Zijn kinderen zijn hier gebleven. Thomas werkt in de IT-sector en startte in Oudenburg een handel in Hongaarse wijnen op, Julie woont in Bredene en werkt voor een bank. Vandaar de jaarlijkse trip naar België.

Lajos Kü, met een Hongaarse hertrouwd, zou al tien jaar met pensioen moeten zijn, maar daar wil hij niet van horen. Hij blijft actief en behaalde op zijn zestigste nog een universitair diploma in Sportmanagement. “Eigenlijk”, zegt Thomas Kü, “is mijn vader geboren om met mensen te praten.” Zijn 75e verjaardag zal daar niets aan veranderen.