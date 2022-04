Cruciale weken voor Club NXT: “Beter beloften uitlenen dan spelen in Amateur”

Het belofteteam van Club Brugge, Club NXT, staat voor weken van de waarheid. Het is nog altijd niet zeker van een plaats in 1B volgend seizoen. Die moet het in zijn resterende drie wedstrijden zien af te dwingen ten nadele van de beloften van AA Gent of die van Standard. Falen zou ook volgens Ariël Jacobs, voorzitter van de jeugdcommissie van de Pro League, slecht nieuws zijn voor Club.

Maandag kwam Club NXT niet verder dan 1-1 bij Antwerp, de voorlaatste in het klassement nota bene. Met nog drie wedstrijden te gaan, staat het wel derde. Mààr: het wordt bedreigd door Standard en AA Gent, die drie wedstrijden minder speelden en respectievelijk vier en acht punten achterstand tellen.

Allebei kunnen ze dus nog voor Club NXT eindigen. Omdat alleen de eerste vier van de beloftecompetitie volgend seizoen mogen starten in 1B, zou dat betekenen dat Club NXT ingedeeld zou worden in de eerste amateurreeks.

Risico

“Zo is dat voor dit proefproject van de komende twee seizoenen inderdaad beslist in de Pro League”, zegt Ariël Jacobs, voorzitter van de jeugdcommissie van de Pro League. “Volgens het principe van stijgen en dalen, met één uitzondering: stijgen vanuit 1B kan niet. Daarna wordt het project geëvalueerd. Op basis van de resultaten in de beloftecompetitie van de laatste jaren werd er gedacht dat Genk, Anderlecht en Club Brugge daar zeker bij zouden zijn, maar het houdt natuurlijk nog altijd risico in.”

De hoogste amateurreeks is uiteraard een lager niveau dan de op één na hoogste profreeks 1B. “Ja, en dat zou voor sommige beloften misschien niet het juiste niveau kunnen zijn om zich optimaal te kunnen blijven ontwikkelen”, aldus Jacobs. Dan blijft het uitlenen van die spelers een optie.

“Ja en ik denk dat Club Brugge daar goeie ervaringen mee heeft, als ik zie dat Maxim De Cuyper en Thomas van den Keybus heel het seizoen basisspeler waren bij Westerlo, de kampioen van 1B.”

Zover is het nog niet. Het belooft nog een spannende strijd te worden. Club NXT speelt nog thuis tegen AA Gent (11 april) en uit bij Standard (18 april). Alle drie treffen ze ook nog leider Genk.

(CV)