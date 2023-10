Een collega weigerde vorig jaar het woord dramatisch te gebruiken toen het over Club Brugge ging, ‘zo’n woorden dienen voor echte tragedies’. Hij gaf er het voorbeeld bij van Miguel Van Damme, 1993-2022. We zijn anderhalf jaar verder en maakten deze week in de context voetbal een écht drama mee: Brussel, 16 oktober 2023, 19.15u. twee Zweedse voetbalsupporters gedood. Hoe kan 3 op 12 dan dramatisch zijn?

Zelfs met het woord ‘crisis’ wordt in de sport in het algemeen, in het voetbal in het bijzonder, al te kwistig omgesprongen. En toch werd het bovengehaald – indien geen crisis, ‘crisette’, klein crisisje klinkt al wat beleefder. “Club Brugge: nog maar vier competitiematchen op tien gewonnen, nog maar zestien op dertig, nog maar vier clean sheets op achttien matchen! Crisisje!” En omwille van dat laatste: de verdediging voldoet niet – niet verbazend dat Brandon Mechele momenteel liever geen interviews geeft.

“Veel puntenverlies kan Club zich in de komende drie matchen niet meer permitteren”

Crisis of crisette… overdrijft men niet? Is de tevredenheid over Ronny Deila (enthousiaste spelersgroep, veel goals) niet wel heel snel gaan dalen? Waren de laatste twee matchen van blauw-zwart – zege op Bodo/Glimt en op Standard hadden de bezoekers altijd moeten winnen – dan zo slecht?

En toch klinkt door dat Club komende weken voor zijn waarheid staat. In competitie eerst naar Kortrijk (KVK-coach Glen De Boeck belooft ze een heet onthaal) en dan de regerende landskampioen Antwerp thuis en de indrukwekkende leider Union uit, allebei titelconcurrenten. Net als Genk, als Gent en zelfs als Anderlecht – iets zegt ons dat de titelstrijd misschien bijna even spannend wordt als vorig seizoen maar dan met meer dan drie ploegen. Club staat intussen wel al zes punten achter op de koploper, veel puntenverlies in de komende drie matchen permitteren ze zich beter niet meer. Nog de komende weken op het bord van Club: op Allerheiligen een bekermatch op Beerschot (’t Kiel wil maar al te graag nog eens dansen) en in de Conference League (Club droomt stiekem van de finale…) de dubbele confrontatie met mede-leider Lugano.

Er staat dus nogal wat op het spel komende weken voor Club. En voor Deila, die nu wel kan sleutelen aan zijn defensie (Bjorn Meijer is terug) en voorin verder rekent op een fitte Skov Olsen en de terugkeer van Nusa, de nieuwe sensatie.

Om maar te zeggen: er zit zoveel kwaliteit in deze groep dat wat oponthoud in de eerste maanden voor Deila heus geen reden is om al te roepen ‘crisis!’ Of ‘crisette…!’ In Kortrijk denkt de sportieve baas dat het áltijd het goede moment is om Club te ontvangen. Crisette op of neer…