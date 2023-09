Craig Cathcart moet defensie van hekkensluiter KV Kortrijk leiderschap bijbrengen

KV Kortrijk blijft in de laatste dagen van de zomermercato erg bedrijvig. Het presenteerde dinsdag Craig Cathcart. De centrale verdediger zette zijn handtekening onder een eenjarig contract in het Guldensporenstadion, met optie op nog een bijkomend seizoen.

De 34-jarige Cathcart, een ervaren Noord-Ierse international, moet een leidersrol op zich nemen in het hart van de Kortrijkse defensie. Hij genoot zijn opleiding bij Manchester United en was jarenlang actief bij Blackpool en Watford in de Premier League en Championship.

Eerder op de dag versterkten de Kerels zich ook met spits Alexander Mighten. De 21-jarige Engelse Amerikaan maakt op huurbasis de overstap van Premier League-club Nottingham Forest.

Kortrijk bakt er voorlopig weinig van in de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League. Het sluit met 1 op 18 de rangen, op de zestiende plaats in het klassement.