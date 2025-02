Conference League – Cercle Brugge treft Poolse Jagiellonia in achtste finales

Cercle Brugge neemt het in de achtste finales van de Conference League op tegen het Poolse Jagiellonia. Dat bleek vrijdag bij de loting in het Zwitserse Nyon.

De Vereniging speelt op 6 maart eerst op verplaatsing, een week later volgt de return in Brugge.

Cercle Brugge verzekerde zich met een achtste plaats in de league phase van rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales. Jagiellonia eindigde als negende in het klassement en rekende in de tussenronde eenvoudig af met het Servische TSC Backa Topola (1-3 en 3-1).

Als Cercle de achtste finales overleeft, dan wacht in de kwartfinales het Spaanse Real Betis of het Portugese Vitoria de Guimaraes. Betis schakelde in de barrages AA Gent uit.

Cercle schaarde zich twee maanden geleden al bij de laatste zestien van de Conference League. De Vereniging, die via de voorrondes de competitiefase had bereikt, begon met een klinkende 6-2-zege tegen het Zwitserse Sankt Gallen, maar Miron Muslic en co. blameerden zich vervolgens met 3-1 bij het IJslandse Vikingur Reykjavik. De Bruggelingen begonnen daarna aan een ongeslagen reeks met een gelijkspel tegen het Oostenrijkse LASK (0-0) en zeges tegen het Schotse Hearts (2-0) en het Sloveense Olimpija Ljubljana (1-4). Met een tweede gelijkspel tegen het Turkse Basaksehir (1-1) kwam het team van nieuwe coach Ferdinand Feldhofer uit op elf punten, wat door het hoge doelpuntensaldo (+7) een achtste plek in het eindklassement opleverde.

Ook Jagiellonia eindigde na drie zeges en twee draws met 11 punten, maar met een iets minder positief doelpuntensaldo (+5). De Poolse landskampioen staat in eigen land na 21 speeldagen tweede, met evenveel punten als leider Lech Poznan (41 ptn).

Molde was de andere potentiële tegenstander van Cercle Brugge. De Noren werden gekoppeld aan het Poolse Legia Warschau. Chelsea, het team van Romeo Lavia, speelt in de achtste finales tegen Kopenhagen. Fiorentina, de enige Italiaanse vertegenwoordiger, neemt het op tegen Panathinaikos. De andere affiches zijn Celje-Lugano, Pafos-Djurgardens en Banja Luka-Rapid Wenen.