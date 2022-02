Coach Schreuder voor cruciaal duel tegen Charleroi: “Kritiek laat me koud”

De dubbele confrontatie met AA Gent deed de eerste twijfels rijzen bij bepaalde analisten en supporters over coach Alfred Schreuder. Club Brugge staat inmiddels op de derde plaats in het klassement op twaalf punten van Union. Brugge heeft nog een voorsprong van vijf punten op nummer vijf Charleroi, de tegenstander van zondag. “Druk tegen Charleroi? Natuurlijk, er is altijd druk bij een grote club”, weet ook Schreuder.

Twee slappe prestaties tegen AA Gent zorgden ervoor dat bepaalde supporters zich roerden op de sociale media. Ook sommige analisten stelden het 3-5-2-systeem in vraag.

Andere systemen

Coach Schreuder las de kritiek in de kranten. “Kritiek mag geleverd worden, dat is prima. Ik heb het wel gelezen maar het laat me koud. We hebben gewoon getraind deze week, dat is ook onze job. Ik moet me van de kritiek afsluiten, het is normaal dat er kritiek komt als Brugge thuis verliest.”

Veel supporters willen terug naar de 4-3-3 zoals onder Clement. “Het kan zeker een optie zijn. De jongens hebben al laten zien uitstekend te kunnen zijn in andere systemen. Ik ben 100% overtuigd van mijn plan, ik zie de jongens iedere dag. Ik zie chemie tussen de spelers en heb al meer dan tien jaar ervaring. Het beste elftal is op dit moment nog moeilijk te zien, we hebben meerdere spelers die kunnen spelen.”

Lang toch niet geschorst

Zondag kijkt Club Brugge Charleroi in de ogen. De Zebra’s staan op vijf en mogen nog steeds dromen van play-off 1. Vorig jaar wonnen ze overigens op Jan Breydel. Een nieuwe nederlaag is absoluut uit den boze. “Of er druk is tegen Charleroi? Natuurlijk, die is er altijd bij een grote club.”

Balanta is er niet bij na zijn uitsluiting zondag. Noa Lang kreeg wel goed nieuws, zijn rode kaart levert geen verdere schorsing op. “Hij werd terecht vrijgesproken, prima gedaan door de bond. Hij trainde uitstekend deze week en maakte een fitte indruk. Skov Olsen is ook helemaal hersteld. Hij trainde voor het eerst volledig mee. Adamyan was nog niet helemaal wedstrijdfit maar komt nu in aanmerking voor speelminuten.”

Balanta is er zondag niet bij, Lang wel. © BELGA

De coach verwacht meer diepgang tegen Charleroi. “In de eerste helft tegen Gent miste ik de diepte en een versnelling. Ik heb graag een rustige opbouw maar dan wil ik een versnelling zien.”

“We staan op achterstand in het klassement, we zouden het liefst vooraan staan natuurlijk, maar de realiteit is een kloof van twaalf punten. Ik heb alle vertrouwen in een hele goede ploeg die nog heel gevaarlijk kan worden.” Te beginnen op zondag dus tegen Charleroi.