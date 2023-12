Coach Muslic verlengt contract bij Cercle Brugge tot medio 2025: “Het beste moet nog komen”

Miron Muslic heeft zijn contract bij seizoensrevelatie Cercle Brugge tot medio 2025 verlengd, zo maakte de Vereniging maandagmiddag in een videoboodschap bekend. “Cercle is bijzonder verheugd dat de coach, ondanks aanbiedingen uit het buitenland, er voor kiest om zijn werk bij Cercle verder te zetten.”

Het beste moet nog komen”, vertelde Muslic in een videoboodschap voor de fans. “Mijn werk hier is nog niet af. Cercle is hongerig. Samen blijven we ervoor gaan.”

De 41-jarige Bosnische Oostenrijker kwam in oktober 2021 bij Cercle terecht. Aanvankelijk was hij er assistent-coach, sinds september vorig jaar is hij er hoofdtrainer. Vooral dit seizoen gooit Cercle hoge ogen, met zowat halverwege de reguliere competitie een zesde plaats als resultaat. In het klassement volgen ze op amper één punt van stadsgenoot Club Brugge.

Contract liep af

Muslic’ contract in het Jan Breydelstadion zou eind dit seizoen aflopen en dus moest er rond de tafel gezeten worden. De voorbije maanden vonden er intensieve gesprekken plaats, om afgelopen weekend tot een akkoord te komen, ondanks aanbiedingen vanuit het buitenland.

Blijk van ambitie

“We vinden dat Miron Muslic de perfecte man is om dit jonge team te blijven leiden”, aldus technisch directeur Rembert Vromant. “Hij past perfect binnen onze filosofie en haalt samen met de technische staf, op dagelijkse wijze, het beste van de spelers naar boven. Als jonge coach vindt hij in Cercle het perfecte project om zijn persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken en deze contractverlenging is, naast een beloning voor zijn mooie werk, evenzeer een signaal dat dit Cercle ambitieus is en honger heeft om de gestaag stijgende lijn van resultaten door te zetten.”