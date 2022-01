Coach Dominik Thalhammer over de straffe remonte van Cercle Brugge: “Natuurlijk ben ik verbaasd over wat we al presteerden”

Vanderhaeghe out, Thalhammer in en zie, Cercle Brugge zette meteen een onwaarschijnlijke reeks neer. Zelfs Club Brugge en Anderlecht, vorige woensdag in eigen huis weggespeeld, gingen voor de bijl. Getekend Dominik Thalhammer. Toch? Een man met een plan. “Ook na de successen moeten we nu scherp blijven.”

Alleen Union kon mits winst op Club gisteren nog beter doen, maar de tot eind november onbekende 52-jarige Oostenrijker Dominik Thalhammer bleef ondanks zijn verbluffende reeks van 21 op 24 – de zege tegen KV Mechelen mag nog op conto van Yves Vanderhaeghe – opvallend in de schaduw.

De ex-coach van de Oostenrijkse vrouwenploeg – tien jaar lang, de Ives Serneels van Oostenrijk klonk het bij zijn aanstelling – ís ook niet meteen een flamboyante persoonlijkheid. Eerder het type strenge schooldirecteur.

Of neen, een wiskundeleraar, want hij werkt graag met objective data. En hij spreekt veel over KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren). Meten is weten. “Dat vereist ons high intensity voetbal.”

Maar, niet overdrijven, hij houdt niet van powerpointpresentaties. Dan haalt hij voor zijn wedstrijdbesprekingen liever metaforen boven. “Daar hou ik wel van. Ik ben niet de coach die een halfuur peptalk bovenhaalt, soms volstaan enkele zinnen en vergelijkingen, met foto’s van vogelzwermen, van leeuwen…”

Sneu voor Yves

Neen, die 21 op 24 is er niet zomaar gekomen. Dat ging als volgt. De overeenkomst tussen Cercle en Thalhammer was al enkele dagen voor de bekendmaking beklonken, op 28 november werd Vanderhaeghe, daags na de zo deugddoende zege tegen KV Mechelen, ontslagen. Spelers, fans en zowat de hele voetbalwereld waren verbijsterd. Dit verdient Yves niet!, werd toen meermaals geopperd. Op 29 november deed Thalhammer zijn intrede.

“De beslissing was gevallen. Sneu voor Yves natuurlijk, maar ik had daar niets mee te maken, ik probeerde er zo professioneel mogelijk mee om te gaan. Maar het was ook niet zó uitzonderlijk, net daarvoor bijvoorbeeld werd Daniel Farke, de coach van Norwich City, enkele uren na zijn eerste zege in de Premier League ontslagen.”

“Maar ik voelde op mijn presentatie wel enig negativisme. In mijn eerste gesprek met de spelersgroep heb ik met geen woord verwezen naar Yves, ik legde liever mijn visie en onze doelstellingen uit. Ik moet zeggen dat ik dan weer vanuit de spelersgroep geen negatieve houding zag, het was eerder de buitenwereld, de sociale media.”

Waarop de coach, na de nationale vrouwenploeg nog een jaartje succesvol met LASK, na de bekernederlaag op KV Mechelen, waar hij de coaching aan zijn assistenten had gelaten, aan de slag ging met zijn nieuwe ploeg. Met een team dat alvast fysiek helemaal oké was. “Daar bestond geen twijfel over, dat bleek uit alle testen. Ik had ook al veel matchen van Cercle gezien en wist waaraan we moesten werken. Veelal details hoor, sneller pressen, posities overnemen en hoe we efficiënter moesten worden.”

Duidelijke regels

Een man met een plan. Met duidelijke regels ook. Met boetes. “Ik vind discipline heel belangrijk. Een speler die te laat komt, dat kan impact hebben op de groep. En wie niet stipt is naast het veld, zal het ook niet zijn op het veld. Ik moet zeggen dat we de laatste weken geen boetes meer hebben moeten geven.” (lacht)

Want zijn ploeg zat al snel in een positieve vibe. In zijn eerste match, op KV Kortrijk, startte Cercle meteen met een 0-2-zege. Een week later ging Cercle wéér buitenshuis winnen, 1-2 op STVV. “Die start was ontzettend belangrijk, voor de hele ploeg, de staf en de supporters. Je zag snel het vertrouwen groeien.”

Dominik Thalhammer. © VIRGINIE LEFOUR BELGA

Het klikte, Cercletje stoomde gewoon door, met overwinningen tegen Seraing, tegen stadsrivaal Club Brugge zowaar waardoor Thalhammer meteen op handen werd gedragen bij de supporters, op Eupen en tegen Zulte Waregem. Anderlecht woensdag was de kers op de taart.

En zonder de kwakkel van Daland op Union hadden ze bij de ongenaakbare leider ook nog een punt gepakt. Yves Vanderhaeghe zei vorige week nog in deze krant dat hij, mits evenveel geluk, ook 18 op 21 had kunnen halen. Thalhammer: “Ja? Misschien…”

Niet gemakkelijk

Maar op acht speeldagen tijd van de zeventiende naar de zevende plaats, Thalhammer is er zelf verbaasd over. “Of course. Een 10de, 11de plaats is de ambitie van het bestuur, maar dat we het zo snel neerzetten… Al wist ik dat er hier best veel kwaliteit zat. Maar het is nu ook niet zo dat het nu gemakkelijker wordt.”

“Integendeel: het wordt moeilijker. Ook na de successen moeten we nu scherp blijven. Daarom was ik ook zo streng na de zege op Eupen, onze slechtste match. En daarom haalde ik gisteren nog foto’s boven van verschillende deuren en vroeg ik de spelers welke deur ze wilden openen. De deur van tevredenheid? Die van de vooruitgang?”

Behoud blijft doel

Met KV Oostende, Standard, OHL en Beerschot volgen na Anderlecht weer allemaal tegenstanders die onder Cercle staan, de top 8 is nu realistisch. Met Ganvoula is er alvast nog aanvallende versterking ingehuurd. “Wil je mij nu laten zeggen dat dat onze volgende ambitie moet zijn? (lacht) Neen dus. De doelstelling blijft in eerste instantie het behoud.”

Wil je me nu horen zeggen dat top 8 de volgende ambitie is? Neen dus

Daarvoor moeten 36 punten volstaan, zo rekende de wiskundeleraar in hem al uit. Cercle telt met nog toen matchen te gaan, voor de match tegen Anderlecht, al 34 punten. Nog twee punten te gaan, dat kan toch nooit een probleem zijn? “We’ll see. Je weet toch ook hoe snel het kan gaan in het voetbal?”

Cercle blijft in 1A, natuurlijk! En daarna? Groen-zwart wil na drie hachelijke seizoenen eindelijk stabiliteit, liet voorzitter Vincent Goemaere al optekenen. Thalhammer tekende een contract tot 2023. “Die stabiliteit is de ambitie, ja. Daarvoor moet de ploeg verder ontwikkeld worden. Maar we gaan wel verder op de ingeslagen weg, met jonge spelers.”

“We gaan niet op zoek naar meer ervaren spelers van 28 of 30 jaar, we willen jonge talenten ontwikkelen. Dat zal de uitdaging blijven. Als een talent als Matondo komende zomer zou vertrekken, so be it, dat is de filosofie van de club. Of neen, ik moet vereniging zeggen, zeker?” (lacht)

(FB)