Coach Aarhus zag dat Club Brugge pak beter was: “Dat moeten we aanvaarden”

Aarhus-coach Uwe Rösler heeft de hoop opgeborgen dat zijn team nog de derde voorronde van de Conference League kan bereiken, na de 3-0 nederlaag van donderdag in Jan Breydel tegen Club Brugge in de heenmatch van de tweede voorronde.

“Ik was in shock door de eerste 15 minuten. Die waren pijnlijk”, vertelde de 54-jarige Duitser. “Het tempo waarmee Club Brugge de bal rondspeelde, verraste ons. Dat is niet het tempo van onze voorbije oefenmatchen of het competitieduel van zondag tegen Vejle. We creëerden nagenoeg niets. En hun tweede doelpunt vlak na de rust was dodelijk voor ons. De match was dan voorbij.”

Club Brugge was gewoon te goed voor ons, en dat moeten we aanvaarden

Rösler gelooft niet echt in een ommekeer in de return volgende week donderdag in het Ceres Park. “Na deze 3-0 nederlaag wordt het echt moeilijk. Vandaag was een goede les voor ons: we mogen niet vergeten waar we vandaan komen. We zijn een club in transitie. We zijn blij dat we deze ervaring hebben opgedaan tegen zo’n toptegenstander. We kunnen zo’n match niet benaderen zoals een competitiewedstrijd, want dan maakt een team als Club Brugge je af met hun snelheid en technisch vernuft. Het veld hielp hen vandaag wel, want het lag er snel en glad bij. Club Brugge was gewoon te goed voor ons, en dat moeten we aanvaarden.”