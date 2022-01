Clubsupporter met Union op winterstage

Dany Vanhollebeke (66) uit Nieuwpoort is een echt voetbaldier. Hij was meer dan twintig jaar ploegafgevaardigde van het fanionelftal van VV Coxyde en VV Oostduinkerke. Hij was ettelijke jaren scheidsrechter en tijdens zijn jaarlijkse vakantie was hij vele jaren actief als begeleider bij Summer Foot. In die hoedanigheid kwam hij jaarlijks in contact met spelers en bestuursleden van grote nationale en internationale teams die in Koksijde hun tenten opsloegen voor hun zomerstage.

“Het begeleiden van die voetbalkampen van gerenommeerde ploegen beschouwde ik altijd als mijn vakantie”, vertelt Dany Vanhollebeke enthousiast. “Normaal gezien zou ik vorige zomer opnieuw enkele teams begeleiden, maar corona gooide roet in het eten. Makelaar Guy Dejaeghere vroeg me toen of hij deze winter nog steeds op me kon rekenen als begeleider. Ik was bijgevolg niet echt verbaasd toen hij me enige tijd geleden vroeg of ik bereid was om Union te begeleiden tijdens de winterstage in La Manga. Uiteraard heb ik positief geantwoord.”

“Ik heb een blauw-zwart hart, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik tijdens die week in Spanje de Brusselse club heb leren kennen als een familiale vereniging waar een heel leuke sfeer heerst. Het verbaast me ook niet dat ze aan de leiding staan, want er wordt intensief en op heel hoog niveau getraind”, aldus Vanhollebeke.

Hartverwarmend

“Felice Mazzu is een vriendelijke en warme man, die heel dankbaar is voor alles wat je voor hem doet. Na de stage bedankte hij mij uitgebreid en pakte hij me nog eens goed vast. Het was hartverwarmend. Hij ligt ook heel goed in de groep en dat merk je duidelijk tijdens en na de trainingen.”

De wedstrijd Club-Union wordt een heel bijzondere partij voor Dany Vanhollebeke. “Enkele dagen geleden kreeg ik een telefoontje van Union met de vraag op ik op hun uitnodiging de wedstrijd wil bijwonen. Ook hierop heb ik positief geantwoord. Ik ben benieuwd wie zal winnen. Het wordt hoe dan ook een ploeg die me na aan het hart ligt.” (PDC)