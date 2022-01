Clubspeler Providence wordt uitgeleend aan Estoril

Vreemde uitgaande transfer bij Club Brugge: Providence wordt uit uitgeleend aan Estoril.

De twintigjarige Providence werd eind augustus gehuurd van het Italiaanse AS Roma. Club Brugge bedong ook een aankoopoptie voor de flankaanvaller die zijn jeugdopleiding bij PSG kreeg. Hij raakte echter snel geblesseerd en speelde geen enkele minuut voor blauw-zwart.

Inmiddels is hij terug fit maar komt hij niet langer in de plannen van trainer Schreuder voor. Het Portugese Estoril biedt nu echter een oplossing en neemt de huurovereenkomst over. (JT)