Clubicoon Kristof D’Haene vervoegt Kortrijkse trainersstaf

Nadat hij eind vorig seizoen als speler afscheid nam van KV Kortrijk, is Kristof D’Haene (33) terug een Kerel. De gewezen linksachter – die door heupproblemen de voetbalschoenen aan de haak moest hangen – is namelijk de nieuwe assistent van Glen De Boeck. De samenwerking met Jimmy Hempte werd dan weer stopgezet.

Voor D’Haene volgt zo sneller dan verwacht een terugkeer naar het Guldensporenstadion nadat hij er vorig jaar afscheid nam. Ondanks de moeilijke start van de Kerels is de terugkeer van D’Haene – zij het dan in een totaal andere rol – verrassend. In een interview met deze krant bij aanvang van deze voetbaljaargang, gaf D’Haene immers aan niet per se zin te hebben in een nieuw avontuur in het voetbal. โ€œIets in het voetbal doen, spreekt me eigenlijk niet aan. Dat zegt me op dit moment niets. Dat kan binnen een paar jaar anders zijn, maar ik denk het niet. Ik heb het na al die jaren wel een beetje gezien in het voetbalโ€, klonk het toen onder meer.

Toch lijkt de liefde voor de Veekaa nu de bovenhand te nemen. Aan de boorden van de Leie hopen ze alvast dat deze โ€˜transferโ€™ wat kan losmaken, want na tien speeldagen prijkt KVK op de laatste plaats.

Na zijn afscheid van het profvoetbal eind vorig seizoen, wilde D’Haene het dit seizoen nog eens proberen bij SK Roeselare dat uitkomt in derde amateur. Zijn heupproblemen speelden echter ook daar op, waardoor hij nu besloot om volledig te stoppen met voetballen. Hij speelde uiteindelijk slechts twee matchen voor SK Roeselare.