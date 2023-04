Clubicoon Kristof D’Haene neemt afscheid met doelpunt, maar verliest met KV Kortrijk wel van Union

Kristof D’Haene heeft zijn laatste match als profvoetballer niet kunnen winnen. Het KVK-clubicoon scoorde wel tegen Union, maar de Brusselaars wonnen met 2-4 in het Guldensporenstadion.

De laatste wedstrijd van het seizoen bij KV Kortrijk stond in het teken van afscheid nemen. Deels van succescoach Bernd Storck, die er volgend seizoen niet meer bij is, maar in het bijzonder van Kristof D’Haene. De aanvoerder is een ware clublegende en speelde acht jaar voor de Kerels. Voor de wedstrijd werd hij ruimschoots gehuldigd en bedankt voor wezen diensten, met o.a. een trofee en een prachtige tifo van de KVK-aanhang.

Maar daarna was het tijd voor voetbal. En tegenstander Union was heus niet van plan om D’Haene zomaar een afscheidscadeau te schenken. In de titelstrijd was een zege welgekomen en dus gingen de Brusselaars er vol voor in de beginfase. Dat loonde ook: Casper Terho dook uitstekend op in de box en werkte een hakje van Boniface keurig af. 0-1 voor de bezoekers, weg feestsfeer…

Zoals in een sprookje

… of toch niet. Schilderwerken Selemani opende nog eens – misschien wel de laatste keer voor KVK – de deuren en schotelde Silva met een heerlijke penseelstreek de gelijkmaker voor, al knikte de Portugees hem ook wel knap binnen. Alles te herdoen! En dat was het tijd voor het moment van de partij, het was precies een script van een geweldig sprookje:

Kristof D’Haene versierde zelf een strafschop en u raadt het al: de aanvoerder zette zich achter de bal. Bezoekend doelman Moris probeerde er nog alles aan te doen om D’Haene uit z’n concentratie te brengen en dat lukte eerst ook: de linksback zag zijn elfmeter gestopt door de Union-goalie, maar in de herneming werkte D’Haene hem wel tegen de netten. De handen gingen op elkaar in het Guldensporenstadion en heel de KVK-kern sprong op hun aanvoerder, die zelf logischerwijs een traantje moest wegpinken. Wat een mooi moment!

Erop en erover

Maar goed, er moesten nog 45 minuten afgewerkt worden. Union ging er opnieuw vol voor, KVK loerde op de counter. Via Selemani en D’Haene braken de Kerels er vaak wel uit, maar de scherpte voorin miste. Aan de overkant kwam Union meer en meer opzetten en dik twintig minuten voor tijd loonde dat ook. In een rommelige fase knikte Watanabe een vrijschop ongelukkig over Vandenberghe in eigen doel. 2-2…

Kortrijk’s Kristof D’Haene. © KURT DESPLENTER BELGA

En het was nog niet gedaan. Union wou absoluut winnen om in de titelstrijd niet onder te doen, en vrijwel meteen na de gelijkmaker gingen de Brusselaars erop en erover. Adingra stoomde knap door op de linkerflank en viseerde de inlopende Nilsson, maar die stapte knap over de bal – om zo de kans te gunnen aan Terho. De 19-jarige Fin twijfelde niet en schoof z’n tweede van de avond binnen in z’n basisdebuut. Vijf minuten voor tijd maakte Simon Adingra er nog 2-4 van na een blunder van je welste van Silva. De zege was binnen voor de bezoekers.

Applausvervanging

Dan restte er nog maar één iets: wat is een afscheidsmatch zonder applausvervanging? Bernd Storck gunde z’n aanvoerder in blessuretijd nog een staande ovatie, het laatste wapenfeit van de partij. KVK sluit zo een seizoen met ups en downs af met een nederlaag. Toch een negatieve noot aan het afscheid van Kristof D’Haene, al zal dat hem en z’n ploegmaats vast worst wezen binnen enkele uren. ‘D’Haentje’ zal een mooi afscheidsfeestje krijgen.

(Jorunn Vannoorden)