Clubcoach Schreuder spreekt klare taal voor slotspeeldag: “Allemaal hetzelfde doel: kampioen spelen”

Dit weekend staat de laatste speeldag van de reguliere competitie op het programma. Club Brugge hoopt thuis tegen KV Mechelen op een achtste opeenvolgende zege. Aangezien leider Union thuis tegen het al veroordeelde Beerschot speelt, moet Brugge winnen om de kloof op vijf punten te houden.

Eén competitiewedstrijd en daarna nog zes levensbelangrijke play-offwedstrijden. Zeven wedstrijden heeft Brugge de tijd om de achterstand op Union weg te werken en een derde opeenvolgende titel te behalen.

Wedstrijd tot wedstrijd

Toch wil coach Schreuder nog niks horen over de play-offs. “Ik vind niet dat we het over de play-offs moeten hebben vandaag. De drie punten halen is het allerbelangrijkste. Wat daarna zal gebeuren, zien we wel”, sprak Schreuder op de wekelijkse persbabbel.

“Ik heb ook niet het gevoel dat de spelers al met hun hoofd bij de play-offs zitten. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd en hebben het deze week alleen over KV Mechelen gehad.”

CDK op kaart van schorsing

Net zoals de afgelopen weken heeft Schreuder alweer een erg grote kern ter beschikking. “Een compliment aan de spelers en de medische staf dat iedereen beschikbaar is. Hoe meer spelers beschikbaar, hoe beter. Meer concurrentie zorgt ervoor dat iedereen een fractie scherper is.”

Drie spelers (Balanta, Sobol, De Ketelaere) moeten wel oppassen voor een gele kaart om de start van de play-offs niet te missen. “Ik heb er al met Charles over gesproken. We zien zondag wel wat we gaan doen maar we willen die wedstrijd natuurlijk ook gewoon winnen.”

Charles De Ketelaere staat op één kaart van schorsing. © BELGA/TOM GOYVAERTS

Ruud Vormer werd deze week in de pers gelinkt aan Zulte Waregem, hoewel er officieel nog geen gesprekken zijn geweest tussen beide partijen. Hoe ziet Schreuder zijn toekomst?

“Ruud maakt een positieve indruk, vorige week op Beerschot en ook op training. Hij werd daarvoor beloond met minuten en trainde ook deze week prima. Club heeft nog een contract met hem, Ruud moet zijn eigen toekomst bepalen. Het is bewonderenswaardig hoe hij omgaat met deze situatie. Hetzelfde geldt voor Dost en Balanta. Dat zijn allemaal jongens die basisspelers kunnen zijn. Iedereen moet er als een professional mee omgaan. We hebben allemaal hetzelfde doel en dat is kampioen spelen.”