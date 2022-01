Clubcoach Schreuder na brilscore tegen Union: “Nog versterkingen op komst”

Club Brugge was niet bij machte om de kloof met leider Union te verkleinen. Een brilscore was het hoogst haalbare, met dank aan doelman Mignolet die een paar puike reddingen uit zijn mouw schudde.

Het gezicht van Felipe Mazzu op de persconferentie na de wedstrijd was veelzeggend. De coach besefte maar al te goed dat zijn team karig beloond werd met een puntje.

Uitstekende Mignolet

“We hadden deze wedstrijd kunnen winnen op basis van het spel dat we hier brachten. Zonder een uitstekende Mignolet waren we hier met de drie punten vertrokken.”

De doelman was met vlag en wimpel de man van de wedstrijd. “Ze hadden een paar grote kansen maar gelukkig heb ik de nul kunnen houden en de ploeg toch een puntje kunnen geven”, bleef Mignolet bescheiden.

Slordig aan de bal

Ook coach Schreuder besefte dat er niet veel meer inzat dan een puntje. “We kunnen daarmee leven. De eerste helft was niet goed, ook niet aan de bal. We waren een beetje nerveus en slordig aan de bal.”

Aan de rust werd bijgestuurd door Balanta te brengen en meer controle op het middenveld te krijgen. “We zijn daarin geslaagd en creëerden ook een paar mogelijkheden en een grote kans met Dost.”

Ook coach Alfred Schreuder besefte dat er niet veel meer inzat dan een puntje. © BELGA

“Je ziet dat ons elftal nog in ontwikkeling is. We bleven echter vechten als team, dat is heel belangrijk. Union is een heel goed team. Complimenten ook voor hun trainer.”

“Zijn jongens weten exact wat ze moeten doen en zijn levensgevaarlijk in de omschakeling. We speelden vandaag tegen de beste tegenstander van de competitie. Wij willen dat ook zijn en dat ook uitstralen.”

Versterkingen nodig

Bij de rust bleef Noa Lang enigszins verrassend in de kleedkamer, nochtans de man die dit seizoen al vaker voor een doorbraak zorgde.

“Dat was een tactische ingreep en heeft niks met Lang te maken. Het team is belangrijker dan de speler, ik moest dit doen. Ik weet van de laatste weken dat Noa nog niet topfit is en ik moest mijn verantwoordelijkheid pakken.”

Stanley Nsoki speelde een ongelukkige wedstrijd. © BELGA

Over de non-match van Nsoki bleef Schreuder nog erg beleefd. “Hij speelde ongelukkig. Hij beseft zelf ook wel dat het beter moet. Maar ik stel hem op en heb vertrouwen in die jongen. Hij heeft ongelofelijk veel kwaliteiten maar zijn verbeterpunt is zijn concentratie. Hij is echter nog heel jong.”

Over de laatste dagen van de wintermercato liet Schreuder nog het volgende optekenen: “Ik heb gezien dat we nog versterkingen zullen nodig hebben en ik neem aan dat die ook gaan komen.” Vandaag, vrijdag, wordt een doorbraak verwacht in de deal met Skov Olsen. Op uitgaand gebied tekent Ignace Van der Brempt wellicht voor RB Salzburg.