Club-verdediger Seys is nieuw gezicht in selectie Rode Duivels: “Speelt met veel persoonlijkheid”

Bondscoach Domenico Tedesco maakte in zijn selectie voor de komende Nations League-wedstrijden tegen Italië en Israël plaats voor een nieuwkomer. Joaquin Seys ziet zijn sterke prestaties bij Club Brugge vertaald in een eerste oproeping voor de Rode Duivels.

De negentienjarige verdediger ontpopte zich dit seizoen tot een revelatie bij de landskampioen. Hij kwam er al zeventien keer in actie en lijkt stilaan niet meer weg te denken uit de basiself van Nicky Hayen. Tedesco gunt het jeugdproduct van blauw-zwart nu een eerste kans bij de nationale ploeg. “Hij speelt met veel persoonlijkheid, veel intensiteit”, aldus de bondscoach. “Als fullback speelt hij als linksvoetige op rechts, maar hij kan beide posities aan. Dat biedt mogelijkheden. We hebben hem nu opgeroepen als linksachter, net als Maxim (De Cuyper, zijn teamgenoot bij Club Brugge, red.). We moeten met zo’n jongen voorzichtig zijn want de belasting is heel hoog. Zo deden we het ook met Maxim. Maar hij is een heel interessante speler.”