Club stunt tegen Atalanta na strafschop in toegevoegde tijd

Nicky Hayen: “Ik ben heel trots op deze prestatie”

Coach Nicky Hayen sprak woensdagavond na de 2-1-zege tegen Atalanta in de heenwedstrijd van de tussenronde van de Champions League over een “totaalprestatie” van Club Brugge. “We hebben ons op een heel positieve manier gepresenteerd en mogen vol in onze eigen kansen geloven in de terugwedstrijd”, zei Hayen op de persconferentie.

“Ik ben heel trots op deze prestatie”, stak Hayen van wal. “We hebben alles gegeven om de zege over de streep te trekken, speelden met veel intensiteit en dwongen ze door onze hoge druk in de fout. Zo kwam ook het eerste doelpunt tot stand. Het minpunt van de eerste helft was het tegendoelpunt, dat toch wel uit de lucht viel. In de tweede helft zijn we op dezelfde manier blijven spelen, maar liep het iets moeizamer door de hogere druk van Atalanta.”

Club maakte uiteindelijk in blessuretijd het verschil, weliswaar via een discutabele penalty, uitgelokt door Gustaf Nilsson. “Ik heb de fase nog niet herbekeken, maar vanop de bank zag ik dat er contact was. De penalty werd ook bevestigd door de VAR”, zei Hayen, die volgende week dinsdagom 21 uur in de terugwedstrijd in Bergamo vooral het vertrouwen wil meenemen. “De kleine bonus wil niet zeggen dat je nu al geplaatst bent. In de terugwedstrijd moeten we gewoon op dezelfde manier spelen als vandaag en kijken of zij iets gaan aanpassen aan hun spel. Dat verwacht ik wel voor een stukje. Zeker door de penaltyfase mogen we ons verwachten aan een heel warme avond.”

Blauw-zwart leverde een collectief sterke prestatie, met Chemsdine Talbi als exponent. De aalvlugge aanvaller was op de rechterflank een gesel voor Davide Zappacosta en maakte het zijn rechtstreekse tegenstander knap lastig met zijn snelheid. De 19-jarige Belg leverde de assist voor het openingsdoelpunt van Ferran Jutgla en kreeg na afloop ook de trofee voor Man van de Match.

“Talbi heeft een heel mooie evolutie doorgemaakt. Hij moest eerst geduld tonen en het verschil maken als invaller, maar nu doet hij dat als basisspeler. Hij is technisch zeer onderlegd en beschikt over heel veel snelheid. Ook het feit dat Seys in zijn rug speelt, geeft hem een vertrouwd gevoel. Hopelijk kunnen ze allebei hun momentum zo lang mogelijk volhouden”, sloot Hayen af.