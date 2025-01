Club smeert Anderlecht derde nederlaag op rij aan en blijft netjes in spoor van Genk

Club Brugge heeft zondagavond de topper tegen Anderlecht op de 21e speeldag van de Jupiler Pro League met 0-3 gewonnen, de zwaarste thuisnederlaag voor Anderlecht tegen blauw-zwart in meer dan dertig jaar. Club blijft na de zege in het spoor van leider Genk zitten, terwijl Anderlecht na drie opeenvolgende nederlagen verder wegzakt in het klassement.

Anderlecht werd in eigen huis, dat tijdens de winterstop een nieuwe grasmat kreeg, meteen op achtervolgen aangewezen. Ferran Jutgla (10.) kopte Club op voorsprong en bedankte zo coach Nicky Hayen voor de eerste basisplaats in de competitie sinds eind november. Anderlecht kwam meteen met een reactie, maar Leander Dendoncker kreeg een hoekschop van dichtbij niet tegen de netten.

De thuisploeg kreeg nadien nog kansen om zijn achterstand uit te wissen, maar onder meer spitsen Anders Dreyer en Kasper Dolberg konden niet afdrukken. Dat lukte aan de overzijde Jutgla (41.) wel, die vanuit de kluts zijn tweede van de avond scoorde en Anderlecht voor de rust al een koude douche bezorgde. Paars-wit leek alsnog aansluiting te vinden, maar de treffer van Francis Amuzu werd afgekeurd wegens buitenspel. Amuzu werd iets later met een brancard afgevoerd na een stevige botsing met Joel Ordonez.

Anderlecht maakte na de pauze nog weinig aanspraak op een gelijkspel of de zege. Paars-wit probeerde wel, maar sloeg er niet meer in de bezoekers uit verband te spelen. Club Brugge kon voetballen vanuit een zetel en stak zijn degen nog wat dieper in de thuisploeg. Invaller Gustaf Nilsson besloot eerst nog hoog over, maar kopte bij de mogelijkheid wel de 3-0 tegen de touwen. Anderlecht had geen antwoord meer in huis.

Club Brugge (44 punten) nadert in de stand opnieuw tot op een punt van leider Genk. Anderlecht is nu vierde met 33 punten.