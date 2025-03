Club pakt de zege in Brugse stadsderby tegen Cercle

Landskampioen Club Brugge heeft zondagnamiddag op de 29e en tevens voorlaatste speeldag in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League de Brugse stadsderby met 1-3 (rust: 0-3) gewonnen bij Cercle Brugge.

Club zat na amper 36 minuten al helemaal op rozen in een zonovergoten Jan Breydelstadion. Na een geweldige actie van Ardon Jashari op links had Hans Vanaken na 26 minuten alleen voor doel maar binnen te tikken: 0-1. Hierna was het aan Ferran Jutgla om zijn duivels te ontbinden.

Na 34 minuten was het Vanaken die hem de 0-2 voorschotelde, nog eens twee minuten later werkte de Spanjaard voorbereidend werk van Chemsdine Talbi prima af: 0-3 bij de rust. Dat was ook de eindstand van het duel in de heenronde tussen beide teams. Voordien hadden de vijf voorgaande confrontaties telkens een draw opgeleverd.

Levenslijn

Vlak voor het uur kwam er dan toch een levenslijn voor Cercle, toen Ibrahim Diakite een hoekschop door de benen van Maxim De Cuyper in doel verlengde. Verder kwam de ‘thuisploeg’ niet meer. Zes op zes dus voor Club dit seizoen in de stadsderby en bovendien de eerste zege in de Jupiler Pro League sinds de 1-0 tegen OHL op 8 februari. Cercle zit in vieze papieren en zal nog minstens week moeten bibberen.