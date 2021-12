Club ontvangt zondagavond Zulte Waregem: “Honger naar derde opeenvolgende titel is groot”

Zoals verwacht eindigde het Europese avontuur van Club Brugge dinsdagavond in Parijs. Geen Europese overwintering dus waardoor de focus weer volledig op de Belgische competitie en beker gaat. “Het Champions League-verhaal is afgesloten”, weigerde Clement verder in te gaan op de vier opeenvolgende nederlagen in het kampioenenbal.

Halverwege de competitie moet Club Brugge genoegen nemen met een gedeelde tweede plaats met Antwerp. De kloof met leider Union bedraagt vier punten. Zondagavond ontvangt blauw-zwart de buren uit Zulte Waregem. Zij vertoeven in de onderste regionen en staan maar één plaats boven de degradatiezone. “We komen uit een positieve periode met twee zeges in de competitie en de uitschakeling van Genk in de beker. Nu moeten we die lijn doortrekken tegen Zulte Waregem. We moeten nog niet beginnen rekenen, we willen elke wedstrijd winnen, te beginnen met zondag tegen Zulte Waregem.”

Een heikel punt is de Brugse defensie. Goals slikken tegen Europese grootmachten zoals Manchester City en PSG is begrijpelijk maar in de eigen competitie kon het sinds halverwege oktober de nul niet meer vasthouden. “In de competitie kregen we het tweede minste kansen tegen, maar we slikten wel meer goals dan we wilden. We zijn nog bezig automatismen aan het opbouwen met de nieuwe jongens (Hendry, Nsoki, Maouassa, nvdr). Dat vraagt wat tijd, net zoals destijds met Kossounou.”

Wachten op Buchanan

Binnenkort mogen de Brugse supporters nog een nieuwkomer verwachten: Tajon Buchanan. De verwachtingen liggen alvast erg hoog. “Momenteel is hij nog even op vakantie, hij heeft een lang seizoen gehad in de MLS. Hij kreeg een programma mee en hij komt eind december naar hier om alle testen te doen en iedereen te leren kennen. In januari gaat hij mee op trainingskamp. We rekenen erop dat hij redelijk snel inzetbaar zal zijn. Hij is onze manier van spelen gewoon, dat is op dezelfde manier als bij zijn vorige ploeg.”

Uitgaande transfers?

Rest de vraag of de vroege Europese uitschakeling enige invloed zal hebben op uitgaande transfers. Een kern van 30 spelers met enkel nog de competitie en in het beste geval vier bekerwedstrijden is wel erg ruim. Zo wordt er inmiddels aan sterkhouder Noa Lang gesnuffeld. “Ik denk niet dat dit invloed zal hebben. Iedereen hier heeft zin om de titel te pakken. De honger is groot om een derde opeenvolgende titel te halen, voor sommige jongens hun tweede of zelfs eerste titel.” Te beginnen dus met een thuiszege zondag tegen Zulte Waregem. Wellicht met Ruud Vormer in de basis, die heeft zich de afgelopen weken genoeg kunnen sparen tijdens de Europese wedstrijden…

(JT)