Club draait RWDM nogmaals door gehaktmolen en duikt voorlopig top vier binnen

Club Brugge heeft vrijdagavond voor de tweede keer in het seizoen fors uitgehaald tegen RWDM. Blauw-zwart toonde na de 7-1 in het Jan Breydelstadion uit de heenronde opnieuw geen genade en smeerde de promovendus in het Edmond Machtensstadion een 1-6 nederlaag aan. Dankzij de ruime zege wordt blauw-zwart voorlopig vierde in de stand, met 33 punten. Antwerp en Genk, met 31 punten de nummers zes en zeven, hebben wel een wedstrijd minder op de teller. RWDM (21 ptn) is elfde.

Club had zijn zaakjes al voor de rust geregeld. De West-Vlamingen speelden niet verbluffend, maar mochten wel met een driedubbele voorsprong richting de kleedkamers. Spits-in-vorm Igor Thiago (9.) opende de score met het hoofd na een prima voorzet van Philip Zinckernagel. Niet veel later draaide het duo de rollen om. Thiago legde de bal dit keer panklaar voor Zinckernagel. Andreas Skov Olsen legde de wedstrijd nog voor de rust in een beslissende plooi. De Deense winger deponeerde de 0-3 met een fraaie penseelstreek buiten het bereik van RWDM-doelman Theo Defourny.

Na de rust deelde de thuisploeg nog wat kerstcadeautjes uit aan de bezoekers. Club-spits Thiago werd tweemaal onderuit gehaald in het strafschopgebied en mocht zo vanop de stip zijn hattrick vervolledigen. De snelle Ilay Camara zorgde tussendoor voor een eerredder, maar Hans Vanaken diepte de wonde finaal nog wat verder open. Met de kop zorgde de aanvoerder voor de 1-6 eindstand. Volgende week dinsdag, op tweede kerstdag, krijgt Club Brugge competitieleider Union over de vloer.