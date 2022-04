Club-coach Schreuder: “Goede start van de play-offs”

Na de eerste speeldag van de Champions’ play-offs kan er al één conclusie getrokken worden: enkel Union en Club Brugge maken nog aanspraak op de titel. Club Brugge had de nodige moeite met Antwerp, maar hield de punten wel thuis en de droom op een derde opeenvolgende titel levend.

Coach Schreuder boekte zijn negende opeenvolgende overwinning en was vol lof over zijn ploeg. “Antwerp stond verdedigend heel goed opgesteld”, begon de coach. “Je moet het als een compliment zien dat de tegenstanders zo defensief bij ons komen spelen omdat ze weten wat onze kwaliteiten zijn. In de eerste helft leken we wel wat nerveus maar in de tweede helft hebben we het uitstekend gedaan.”

Die tweede helft was nochtans niet hoogstaand met erg weinig kansen, op een halve kopbal van Vanaken na. Maar de coach had het vooral over de mentaliteit van zijn ploeg. “Het spel was niet top, maar de instelling wel. Iedereen wou die 1-0 over de streep trekken. Het is een goede start voor ons voor de play-offs.”

Eerste voor Buchanan

Over de favorietenrol binnen de play-offs wou Schreuder niet al te diep ingaan. “Ik krijg deze vraag al vanaf januari. Uitspraken hierover hebben niet zo veel zin.”

Over de eerste treffer van Buchanan was hij wel spraakzamer. “Hij heeft zich moeiteloos aangepast en haalde direct een heel hoog niveau. Hij is van origine een buitenspeler, maar speelt hier als wingback. Het ontbrak hem aan een goal en die heeft hij nu gekregen. Zijn instelling bevalt me enorm, het is top om te zien hoe hij als aanvaller zo meeverdedigt.”

Geen Hendry

Een opvallende afwezige bij de twintig namen was Jack Hendry. De Schotse verdediger was voor Nieuwjaar een revelatie in de Brugse defensie, maar sinds de komst van Schreuder is hij op het achterplan geraakt. Zijn niet-selectie is een nieuw dieptepunt, want Schreuder verkoos Abakar Sylla boven Hendry als bankzitter. “Abakar is bezig aan een goede ontwikkeling bij Club NXT. Ik kies voor een speler en dus niet tegen iemand. Ik maak een keuze voor het elftal en voor een speler die zich heel goed ontwikkelt.”

Zondag wacht Club Brugge een volgende uitdaging op het veld van aartsrivaal Anderlecht.